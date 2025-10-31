Zwischen Doppelhoch und Doppeltief

Demnach ergibt sich bei einem nachhaltigen Sprung über das bisherige Rekordhoch aus Anfang dieses Jahres von 242,52 US-Dollar im kurzzeitigen Zeitfenster weiteres Kurspotenzial für die Amazon-Aktie auf 278,75 US-Dollar, später könnte die Aktie locker bis in den Bereich von 312,45 US-Dollar durchmarschieren. Auf der Unterseite würde dagegen ein Kursrutsch unter 207,50 US-Dollar zunächst einen Aufwärtstrendbruch bedeuten, eine solche Entwicklung würde aber mit einschneidenden Gewinnmitnahmen in Richtung 188,65 und darunter den EMA 200 bei 172,94 US-Dollar einhergehen. Welche Richtung auch immer die Aktie am letzten Handelstag dieser Woche einschlägt, werden gleich im Anschluss zwei passende Scheine vorgestellt.

1. Long-Position ab 237,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 225,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 242,52/278,75 US-Dollar

2. Short-Position unter 207,50 US-Dollar eröffnen , Stopp über 217,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 188,65/172,94 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Amazon.com Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8STQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,14 - 2,15 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 200,3419 US-Dollar Basiswert: Amazon.com Inc. KO-Schwelle: 200,3419 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 224,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,05 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DJ85UB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,04 - 2,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 247,7621 US-Dollar Basiswert: Amazon.com Inc. KO-Schwelle: 247,7621 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 224,73 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,45 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

