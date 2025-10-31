Aufwärtstrend im Test!

Demnach würde sich für das Wertpapier der Hannover Rück unterhalb der Horizontalunterstützung und mutmaßlich entscheidenden Verkaufsmarke von 236,00 Euro ein Verkaufssignal vorläufig mit einem Ziel bei 229,60 Euro ergeben, darunter auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 219,80 Euro. Viel wahrscheinlicher ist aufgrund der Mächtigkeit der Umkehrformation ein Rücklauf sogar auf 208,80 Euro im Rahmen einer vorläufigen Konsolidierung. Auf der Oberseite wäre es für die bullische Seite wünschenswert, das aktuelle Wochenhoch bei 270,00 Euro nachhaltig zu überwinden, damit ein erneuter Test der Rekordstände bei 292,60 Euro gelingen kann. Wie das angesichts der seit Juli 2022 ohne Unterbrechung bestehenden Kursrallye gelingen soll, bleibt an dieser Stelle unklar.

1. Short-Position unter 236,00 Euro eröffnen , Stopp über 245,00 Euro platzieren. Kursziele 219,80/208,80 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hannover Rück SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8HX6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,34 - 2,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 229,5886 Euro Basiswert: Hannover Rück SE KO-Schwelle: 229,5886 Euro akt. Kurs Basiswert: 252,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,37 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3DJA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,95 - 2,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 271,1339 Euro Basiswert: Hannover Rück SE KO-Schwelle: 271,1339 Euro akt. Kurs Basiswert: 252,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 208,80 Euro Hebel: 12,27 Kurschance: + 175 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

