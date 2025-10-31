Mycenax und RIN unterzeichnen Lizenzvereinbarung zur Förderung der ADC-Entwicklung unter Verwendung der proprietären Linker-Technologie von RIN

Der VLK-Linker von RIN hat eine überlegene Antitumorwirksamkeit und hohe Serumstabilität gezeigt und ermöglicht so die Entwicklung fortschrittlicher ADCs. Insbesondere fördert der VLK-Linker die Zytotoxizität durch zwei Mechanismen: die Wirkung innerhalb der Tumormikroumgebung und eine verbesserte ADC-Internalisierung. Die Vereinbarung stärkt die Fähigkeit von Mycenax, differenzierte ADC-Lösungen für globale Pharmapartner bereitzustellen.

TAIPEI, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Mycenax Biotech Inc. (TWO:4726), ein führendes CDMO-Unternehmen für Biologika mit Sitz in Taiwan, gab die Unterzeichnung einer Lizenzvereinbarung mit dem japanischen Unternehmen RIN Institute Inc. bekannt, die Mycenax das Recht einräumt, die proprietäre Val-Leu-Lys (VLK)-Linker-Technologie von RIN weltweit für CDMO-Dienstleistungen zu nutzen.

„Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Vereinbarung mit dem RIN Institute, die einen wichtigen Meilenstein in unserer Mission darstellt, innovative und wettbewerbsfähige ADC-Lösungen anzubieten", sagte Pei-Jiun Chen, CEO und Präsident von Mycenax. „Diese Zusammenarbeit verbessert unsere technischen Fähigkeiten weiter und bekräftigt unser Engagement für die Weiterentwicklung von ADC-Therapeutika der nächsten Generation."

Die Partnerschaft baut auf der am 7. April 2025 unterzeichneten Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) auf, die den Grundstein für eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen bei der Förderung von ADC-Innovationen legte.

Informationen zu RIN

RIN wurde im Januar 2016 gegründet, um auf der Grundlage der Forschungsergebnisse von Dr. Yasuhiro Matsumura, Forschungsdirektor und ehemaliger Leiter der Abteilung für Entwicklungstherapeutika, EPOC, National Cancer Center (NCC), Antikörpermedikamente gegen Krebs sowohl für therapeutische als auch für diagnostische Zwecke zu entwickeln. Im März desselben Jahres wurde RIN als Spin-off-Biotech-Unternehmen des NCC zertifiziert. Das Forschungslabor von RIN ist eine Forschungsbasis zur Förderung einer effizienten Zusammenarbeit mit dem NCC, und es wurden Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu ADCs und einem neuartigen wirksamen thrombolytischen Fusionsprotein vorangetrieben. Im Januar 2023 begann RIN mit der Phase-1-Studie seines führenden Produkts, einem humanisierten Anti-TMEM180-Antikörper, am NCC. Mit der Unterstützung des NCC wird das Unternehmen die Entwicklung neuer innovativer Antikörper für Krebsmedikamente und Diagnostika vorantreiben.

Informationen zu Mycenax

Mycenax Biotech Inc. ist eine führende CDMO in Taiwan, der integrierte biologische Lösungen von der Zelllinienentwicklung bis zur Herstellung von Arzneimitteln anbietet. Mit zwei GMP-konformen Anlagen, die von der EMA, PMDA, MFDS und Health Canada geprüft und zugelassen sind, bietet Mycenax End-to-End-Fertigungsdienstleistungen an. Durch seine Partnerschaft mit KriSan Biotech und Spera Pharma baut Mycenax seine ADC-CDMO-Kompetenzen mit Fachwissen in den Bereichen ortsspezifische Konjugation und Multi-Arm-Linker aus, um der weltweit steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit Alfresa Holdings, Kidswell Bio und Chiome Bioscience im Rahmen des japanischen MHLW-Förderprogramms für die Herstellung von Biosimilars zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mycenax.com

