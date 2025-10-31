    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nvidia-CEO Jensen Huang lässt koreanische Fried-Chicken-Stocks steilgehen!

    Es gibt wohl kaum ein besseres Bild für den aktuellen Börsen-Hype: Nvidia-CEO Huang trifft sich mit den Chefs von Samsung und Hyundai zu einem Chicken-and-Beer-Abend. Darauf explodieren koreanische Fried-Chicken-Stocks.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-CEO Huang bei Chicken-and-Beer-Abend in Seoul.
    • Aktien von Fried-Chicken-Ketten explodieren stark.
    • Virale Trends beeinflussen südkoreanischen Aktienmarkt.
    Chicken-and-Beer-Meeting - Nvidia-CEO Jensen Huang lässt koreanische Fried-Chicken-Stocks steilgehen!
    Foto: Yonhap - YNA

    Ein Bier, Hähnchen und eine verrückte Hausse an der Börse: Ein Abendessen von Nvidia-Chef Jensen Huang in Seoul hat die südkoreanische Börse in Aufruhr versetzt. Fotos und Videos, die den Nvidia-CEO beim gemütlichen "Chicken-and-Beer"-Abend mit Samsung-Boss Jay Y. Lee und Hyundai-Chef Chung Euisun in einem Restaurant der Kkanbu-Chicken-Kette zeigen, gingen viral und entfachten einen wahren Kaufrausch unter Anlegern. Zuerst hatte der US-Nachrichtensender Bloomberg darüber berichtet. 

    Obwohl Kkanbu selbst nicht börsennotiert ist, schossen die Aktien der Konkurrenten in die Höhe. So legte der Fried-Chicken-Konzern Kyochon F&B zeitweise um bis zu 20 Prozent zu, während der Geflügelverarbeiter Cherrybelle um bis zu 30 Prozent kletterte – begleitet von einem Handelsvolumen, das rund 200-mal über dem Durchschnitt lag. Sogar der Roboterhersteller Neuromeka, der automatische Frittierarme produziert, verzeichnete deutliche Kursgewinne.

    Der spontane Kurssprung zeigt, wie stark in Südkorea virale Trends und Memes den Aktienmarkt beeinflussen. Trader setzen zunehmend auf kurzfristige Hypes, angetrieben von kulturellen oder politischen Momenten – und lassen dabei oft die Fundamentaldaten links liegen. Erst im Sommer waren die Papiere des Schreibwarenherstellers MonAmi um mehr als 60 Prozent gestiegen, nachdem Donald Trump den südkoreanischen Präsidenten für seinen Füller gelobt hatte.

    "Das ist doch sehr gesund, oder?" Ich liebe Chicken und Bier. Und ich liebe es, mit meinen Freunden Chicken und Bier zu essen", sagte Huang zu den Reportern, die sich vor dem Restaurant im Süden von Seoul versammelt hatten. Für Anleger war das offenbar Grund genug, um zuzuschlagen – und zwar nicht nur beim Hähnchen, sondern auch an der Börse.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 178,4EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:16 Uhr) gehandelt.



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
