    BERENBERG stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 51 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Produktionsverzögerungen hätten zur Prognosesenkung geführt, schrieb Michael Heider am Donnerstagabend. Er sprach von einem unspektakulären dritten Quartal, wobei die Unternehmensprognose ein stärkeres viertes Quartal verspreche. Die Markterholung halte an und sein Investitionsansatz bleibe intakt./rob/tih/ag

