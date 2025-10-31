Milliarden-Gewinn mit Bitcoin
Saylors 70-Milliarden-Zock zahlt sich aus – Strategy im Gewinnrausch!
Michael Saylor hat Rekordzahlen gemeldet: Strategy konnte einen Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar verbuchen – vor allem dank seines gigantischen Bitcoin-Bestands. Doch der Risk-Mode bleibt auf Anschlag.
- Rekordgewinn von 2,8 Mrd. USD durch Bitcoin-Bestand.
- Strategy mit 640.808 Bitcoin, Marktwert 70,9 Mrd. USD.
- Anleger skeptisch, Aktien seit Hoch 45% im Minus.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
Strategy, das von Michael Saylor gegründete und früher als MicroStrategy bekannte Unternehmen, hat im dritten Quartal die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft – vor allem dank der massiven Kursgewinne von Bitcoin. Der Nettogewinn belief sich auf 2,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 8,42 US-Dollar je Aktie, nach einem Verlust von 340 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Maßgeblich dazu beigetragen hat ein nicht realisierter Bewertungsgewinn aus dem rund 69 Milliarden US-Dollar schweren Bitcoin-Bestand des Unternehmens.
Strategy hält derzeit 640.808 Bitcoin mit einem Marktwert von 70,9 Milliarden US-Dollar bei Anschaffungskosten von 47,4 Milliarden US-Dollar – ein durchschnittlicher Kaufpreis von rund 74.000 US-Dollar je Coin. Seit Einführung der neuen Rechnungslegungsstandards zu Jahresbeginn, nach denen digitale Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert bilanziert werden, schwanken die Ergebnisse in Milliardenhöhe. Im dritten Quartal ergab sich daraus ein Bewertungsplus von 3,9 Milliarden US-Dollar.
Neben der Krypto-Bilanz legte auch das klassische Softwaregeschäft leicht zu: Die Umsätze stiegen um 11 Prozent auf 128,7 Millionen US-Dollar und übertrafen die Analystenerwartungen. Finanzvorstand Andrew Kang sprach von einem "soliden Quartal" und betonte die Fortschritte im Lizenz- und Abo-Geschäft.
Trotz der starken Zahlen bleibt das Vertrauen der Anleger begrenzt. Die Aktien von Strategy liegen seit ihrem Hoch im vergangenen Jahr rund 45 Prozent im Minus, da Investoren die Finanzierungsmethoden des Unternehmens skeptisch sehen. Verkäufe der Vorzugsaktien – Saylors wichtigstes Instrument zur Kapitalbeschaffung für künftige Bitcoin-Käufe – liefen schleppend. Zwar versprach Saylor, keine neuen Aktien unterhalb des 2,5-fachen Nettovermögenswerts zu platzieren, verkaufte aber dennoch weitere Anteile.
Ratingagenturen bewerten das Geschäftsmodell vorsichtig. S&P verlieh Strategy als erster Bitcoin-Treasury-Gesellschaft überhaupt ein Emittentenrating von "B-" mit stabilem Ausblick und verwies auf die "hohe Bitcoin-Konzentration" und "geringe US-Dollar-Liquidität". Citi hingegen gab ein "Kaufen/hohes Risiko"-Rating mit Kursziel 485 US-Dollar, TD Cowen sieht das Papier sogar bei 620 US-Dollar.
Das Unternehmen bestätigte seine Jahresprognose von 34 Milliarden US-Dollar Betriebsergebnis und 80 US-Dollar Gewinn je Aktie, die auf einem Bitcoin-Preis von rund 150.000 US-Dollar bis Jahresende basiert. Michael Saylor bleibt überzeugt: Der Bitcoin sei „das verlässlichste Asset unserer Zeit“ – und die Grundlage für Strategys Milliardengewinne.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
