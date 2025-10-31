    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    BERNSTEIN RESEARCH stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Volkswagen von 87 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Stephen Reitman attestierte dem Autobauer am Donnerstagabend ein "erneut zerfahrenes Quartal". Besser als gedacht sei der Cashflow im Automobilgeschäft, weshalb er nun etwas optimistischer an die verfügbaren Finanzmittel zum Ende des Jahres herangeht./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:55 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:10 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 90,58EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.




