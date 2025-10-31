    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref
    BARCLAYS stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach den Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Anil Shenoy sieht beim Schmierstoffhersteller im dritten Quartal klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen, schrieb er am Freitagmorgen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen. Shenoy rechnet mit einer entsprechend guten Kursreaktion./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 39,52EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 08:54 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Anil Shenoy
    Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


