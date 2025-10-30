Kurs korrigiert trotz schlechter Zahlen verhalten!

Der Sportartikelkonzern Puma verliert gegenüber der Konkurrenz weiterhin an Marktanteilen. Im dritten Quartal gingen die Umsätze deutlich zurück und das Unternehmen verzeichnete einen Verlust. Die einstige Nummer drei der Branche liegt aktuell vermutlich nur noch auf dem fünften oder sechsten Platz. Währungsbereinigt sanken die Umsätze im dritten Quartal um mehr als zehn Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro. Der Verlust belief sich in diesem Zeitraum auf 62 Millionen Euro; in den ersten neun Monaten summierten sich die Verluste auf 309 Millionen Euro. Der neue CEO, Arthur Höld, plant eine zeitnahe Konsolidierung des Konzerns und strebt an, das Unternehmen bis 2027 wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Die Aktien von Puma haben seit dem Allzeithoch vom 19. November 2021 bei 115,40 Euro 83 Prozent an Wert eingebüßt. Die Kurslawine startete so richtig mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine. Mittlerweile hat der Kurs die Marke von 20,00 Euro unterschritten und notiert auf dem gleichen Level wie Mitte 2016. Die Kapitulation der Aktionäre startete am 22. Januar 2025. Vier Monate später notierte der Kurs bereits 56 Prozent niedriger bei 18,07 Euro. Die folgende Seitwärtsrange wird von der Unterstützung bei 17,04 Euro und dem Widerstand bei 25,39 Euro eingefasst. Es ist also nach dem beinahe epischen Kursverfall schon sehr viel an Aktienwert korrigiert worden. Die Marktteilnehmer reagieren auf die jüngsten und desaströsen Quartalszahlen mit einem Kursrückgang von rund 6 Prozent. Schlimmer geht's immer, aber die Puma-Papiere scheinen einen Boden auszubilden. Die Wahrscheinlichkeit, die Unterstützungszone zwischen 18,17 Euro und 17,04 Euro zu durchbrechen, erscheint aus heutiger Sicht als sehr gering. Mittelfristig könnte eine Wette auf steigende Kurse vielversprechender sein. Unter dem fundamentalen Blickwinkel geht die Konsensschätzung von einem Break-even im Jahre 2027 aus. Der geschätzte Bilanzgewinn sollte unter Berücksichtigung aktueller Daten bei 0,83 Euro pro Aktie liegen, was ein erwartetes KGV von 25,70 ergibt.

Puma SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie der Puma SE bis auf 21,51 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JU4997) überproportional mit einem Omega von 4,38 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 52 % und dem Ziel bei 21,51 Euro (0,18 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 28.11.2025 eine Rendite von rund 80 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 17,05 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 50 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,6 zu 1, wenn bei 17,05 Euro (0,05 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JU4997 Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,11 – 0,12 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 25,00 Euro Basiswert: Puma SE akt. Kurs Basiswert: 19,47 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 0,18 Euro Omega: 4,38 Kurschance: + 80 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.