Zuversicht sieht anders aus

Besonders der Russell 2000 Index und die in diesem Barometer enthaltenen Unternehmen reagieren überdurchschnittlich sensibel auf Zinsveränderungen. Da die Federal Reserve lediglich eine Anpassung von 25 Basispunkte zur Unterseite vollzogen hat, hält sich die Euphorie dementsprechend in Grenzen. Zeitgleich signalisierten die Währungshüter, dass eine weitere Zinssenkung im Dezember nicht zwangsläufig stattfinden muss und drücken dadurch auf die Stimmung der Anleger. Sollte sich das Doppelhoch um 2.541 Punkten infolge weiterer Abschläge als folgerichtig erweisen, käme dies einem ausgesprochen starken Umkehrsignal ausgerechnet im Bereich einer wichtigen Hürde der letzten Jahre um 2.458 Punkten gleich.

Um ein Verkaufssignal beim Russell 2000 Index mit Kurszielen bei 2.326 und darunter 2.283 Punkten auszulösen, muss erst der 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 2.424 Punkten bärisch gekreuzt werden, anschließend das Niveau von 2.393 Zählern. Nur in diesem Fall käme eine mehrwöchige Korrekturbewegung sogar bis in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 2.266 Punkten ins Spiel. Auf der Oberseite gilt es für einen Kursanstieg an das nächsthöhere Ziel bei 2.784 Zählern das Doppelhoch bei 2.541 Punkten zu knacken. Noch hält sich der Russell 2000 Index aber in einer neutralen Handelszone auf.

Russell 2000 Index (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit: Sobald der Russell 2000 Index unter 2.424 Punkte zurücksetzt, werden Abschläge einer Größenordnung bis auf 2.266 Punkte sehr wahrscheinlich und würden sich für den Aufbau von entsprechenden Short-Positionen anbieten. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short-Zertifikates WKN MJ4F94 würde sich hieraus eine Renditechance von 165 Prozent ergeben, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,73 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 2.485 Punkten noch nicht unterschreiten, im Schein würde dies einem optionalen Stopp-Kurs von 0,84 Euro entsprechen. Der Anlagehorizont dürfte hierbei aber nur wenige Tage bis Wochen betragen, insofern wird eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes unerlässlich.

Strategie für fallende Kurse WKN: MJ4F94 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,99 - 1,00 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 2.579,7352 Punkte Basiswert: Russell 2000 Index KO-Schwelle: 2.579,7352 Punkte akt. Kurs Basiswert: 2.467,44 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 2,73 Euro Hebel: 21,3 Kurschance: + 165 Prozent Börse Frankfurt

