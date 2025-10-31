Neotech Metals meldet Abschluss der Privatplatzierung

Vancouver, British Columbia, 31. Oktober 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech“ oder „das Unternehmen“) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 2. Oktober 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Finanzierung“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Finanzierung begab das Unternehmen 9.258.414 Critical Minerals Exploration Tax Credit Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „CMETCFT-Einheiten“) zum Preis von 0,35 $ pro CMETCFT-Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von 3.240.445 $. Jede CMETCFT-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die als „Flow-Through-Aktie“ im Sinne des Income Tax Act (Kanada) gilt, und einem halben Aktienkaufwarrant, der den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 0,45 $ berechtigt (die „Warrants“).

In Verbindung mit der Finanzierung zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von 57.304,96 $ und begab 163.728 nicht übertragbare Vermittler-Warrants (die „Vermittler-Warrants“) an bestimmte berechtigte Vermittler. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber, jederzeit innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum eine (1) Aktie zum Preis von je 0,45 $ zu erwerben.

Im Rahmen der Finanzierung wurden auch 285.000 CMETCFT-Einheiten an eine dem Unternehmen nahestehende Person (Insider) begeben, was einem Bruttoerlös von 99.750 $ entspricht. Die Ausgabe dieser Wertpapiere stellt gemäß der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) dementsprechend eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ (Related Party Transaction) dar. Das Unternehmen war gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Anforderungen zur Einholung der formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre im Hinblick auf die Beteiligung des Insiders freigestellt, da weder der Verkehrswert der Insiderbeteiligung noch der Wert der dabei begebenen Wertpapiere mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens betragen.