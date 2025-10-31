    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSamsung Electronics (Spons. GDR) AktievorwärtsNachrichten zu Samsung Electronics (Spons. GDR)

    Nvidia im Visier: Samsung will mit diesem Deal wieder an die Spitze!

    Samsung will mit Nvidia bei HBM4-Chips kooperieren – ein entscheidender Schritt, um im milliardenschweren Wettlauf um die KI-Vorherrschaft wieder mitzuhalten.

    Chip-Rennen um KI - Nvidia im Visier: Samsung will mit diesem Deal wieder an die Spitze!
    Foto: YNA - dpa

    Samsung Electronics steht offenbar kurz vor einem wichtigen Schritt im Rennen um die nächste Generation von KI-Chips, so Reuters. Der südkoreanische Technologiekonzern bestätigte am Freitag, dass er sich in "engen Gesprächen" mit Nvidia befindet, um künftig HBM4-Chips zu liefern. Diese Hochleistungs-Speicherbausteine gelten als Schlüsselkomponente für künstliche Intelligenz und datenintensive Rechenprozesse.

    Zuvor hatte ein gemeinsames Abendessen von Nvidia-Chef Jensen Huang und Samsung-Boss Jay Y. Lee für Schlagzeilen gesorgt – und laut Bloomberg sogar eine kleine Börsenrallye ausgelöst.

    Aufholjagd im KI-Zeitalter

    Samsung plant, die neuen HBM4-Chips im kommenden Jahr auf den Markt zu bringen. Einen genauen Zeitpunkt für den Produktionsstart nannte das Unternehmen jedoch nicht. Analysten sehen darin einen Versuch, den Rückstand auf den Konkurrenten SK Hynix aufzuholen. Dieser beliefert Nvidia bereits mit den aktuellen HBM3E-Chips und kündigte an, die HBM4-Generation noch im vierten Quartal dieses Jahres auszuliefern und die Verkäufe 2026 deutlich auszuweiten.

    Nvidia bestätigte die Gespräche und sprach von einer "wichtigen Lieferkooperation für HBM3E und HBM4" mit Samsung und weiteren südkoreanischen Partnern, ohne Details zu nennen.

    Schwache Jahre, neuer Ehrgeiz

    Samsung hatte zuletzt Mühe, vom KI-Hype zu profitieren. Verzögerungen bei der Entwicklung von Hochbandbreiten-Speichern führten zu schwächeren Ergebnissen und einer Umstrukturierung der Chip-Sparte im vergangenen Jahr. In diesem Quartal konnten die Südkoreaner zwar von steigender Nachfrage nach herkömmlichen Speicherchips profitieren, doch der Markt für KI-Hardware bleibt der entscheidende Wachstumsmotor.

    Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, Samsung verkaufe seine aktuellen HBM3E-Chips "an alle relevanten Kunden". Damit liefert der Konzern inzwischen auch 12-lagige HBM3E-Module an Nvidia – ein Schritt, der zeigt, dass Samsung technologisch wieder aufschließt.

    Der Wettlauf um das beste Gedächtnis der KI

    HBM steht für "High Bandwidth Memory" und beschreibt eine besonders leistungsfähige Form von dynamischem Speicher (DRAM). Die Technologie wurde 2013 entwickelt und ermöglicht es, mehrere Chips vertikal zu stapeln. Das spart Platz, reduziert den Stromverbrauch und erhöht die Geschwindigkeit – entscheidende Faktoren bei der Verarbeitung der riesigen Datenmengen moderner KI-Anwendungen.

    Branchenexperten sehen in der Einführung von HBM4 den entscheidenden Test für Samsung. Gelingt es, Nvidia als Großkunden zu gewinnen, könnte das Unternehmen seine Position im globalen Halbleitermarkt stärken – und den Vorsprung von SK Hynix und Micron Technologies endlich wieder verkleinern.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
