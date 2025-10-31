Kupfer beeindruckt mit Stärke. Kupferpreis könnte jederzeit mächtig explodieren

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Betrachtet man die Entwicklung des Kupferpreises (COMEX) seit Jahresbeginn, lassen sich klare Strukturen ausmachen. Von Anfang Januar bis Ende März lief der Kupferpreis heiß und legte eine Rallye von knapp 30 Prozent auf das Börsenparkett. Danach geriet die Rallye ins Wanken. Eine knackige Korrektur zog auf. Trumps damalige Zolldrohungen zeigten Wirkung und schickten Aktienmärkte und das konjunktursensible Kupfer auf Talfahrt. Mitte April startete der Kupferpreis die zweite Rallye des Jahres. Diese verlief noch dynamischer und stellte die erste von ihrer Ausdehnung her mit fast 50 Prozent in den Schatten. Doch abermals kam es zu einer Korrektur. Und auch hier war Trump der Auslöser. Seit Wochen läuft nun die 3. Rallyephase. Der Preisanstieg von knapp 20 Prozent nimmt sich im Vergleich zu den beiden vorherigen Aufwärtsphasen noch vergleichsweise bescheiden aus, doch der Kupferpreis hat das Potenzial, noch einmal (massiv) zu beschleunigen.

Beeindruckende Stärke als Trumpf und Brandbeschleuniger

Während Gold und auch Silber zuletzt Federn lassen mussten, legte Kupfer eine beeindruckende Stärke an den Tag. Mittlerweile haben sich Gold und Silber wieder stabilisiert. Sowohl bei Gold als auch bei Silber zeigen sich Chancen. Die Stärke des Kupferpreises in der aktuellen Situation könnte den Grundstein für eine Beschleunigung der Aufwärtsbewegung legen.

Das spricht für einen steigenden Kupferpreis

Ein fragiles Angebot (Stichwort Produktionsbeeinträchtigung auf der Grasberg-Mine von Freeport-McMoRan) trifft auf eine sich dem Anschein nach aufhellende Nachfrageseite. So gab es zuletzt überraschend gute Konjunkturdaten (unter anderem zur Industrieproduktion) aus China.

Auch die in der Kommentierung vom 01. Oktober thematisierte Gold-Kupfer-Ratio spricht weiterhin für eine Zwischenrallye des Kupferpreises. Der Goldpreis notiert aktuell bei 4.010 US-Dollar und der Kupferpreis (COMEX) aktuell bei 5,10 US-Dollar. Entsprechend beträgt die Ratio 786. Damit kühlte sie zwar zuletzt etwas ab, ist aber noch immer auf einem exponierten Niveau.

Die Daten der International Copper Study Group (ICSG) weisen zwar nach wie vor einen Überschuss aus, doch ist dieser im Jahresvergleich deutlich rückläufig.

Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion? Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.

Der

Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten.Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.

Zusammengefasst - Kupfer nun rasant auf 6 USD?

Der Kupferpreis baut Momentum auf. Die Chancen, dass es in Richtung Jahresende noch einmal zu einer Preisrallye kommen wird, stehen so schlecht nicht. Die Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China haben zwar noch nicht die erhofften Impulse gesetzt, doch sollte es weitere Fortschritte geben, sollte sich das ändern. Die jüngste Erholung des US-Dollars belastet hingegen. Da die Erholung des Greenbacks aber noch immer auf tönernen Füßen steht (US-Dollar-Index zur Stunde unter 100 Punkten), sollte man sie noch nicht überbewerten. Aus charttechnischer Sicht steht weiterhin die Schließung der immensen Kurslücke im Raum. Hierzu müsste der Kupferpreis auf 5,6 US-Dollar zulegen. Ist das erst einmal geschafft, könnte es rasch auf 6 US-Dollar und darüber hinausgehen. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 4,8 US-Dollar begrenzt. Unverändert gilt: Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage stellen Goldproduzenten mit einem starken Kupfersegment (unter anderem Barrick Mining oder Newmont Corp.) oder Kupferproduzenten mit einer starken Goldproduktion (unter anderem Hudbay Minerals) unverändert aussichtsreiche Alternativen zu den unverändert hochbewerteten Nvidias dieser Welt dar.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.