    RBC stuft AMAZON COM INC auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon nach Zahlen mit einem Kursziel von 240 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Online-Händlers sei besser als befürchtet gewesen, schrieb Brad Erickson am Donnerstagabend. Das Management propagiere eine Beschleunigung der Cloud-Plattform AWS, die viel früher als erhofft ein 20-prozentiges Wachstum gezeigt habe. Daher geht er davon aus, dass sich die Aktien deutlich erholen./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:40 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 215,2EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Brad Erickson
    Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 240
    Kursziel alt: 240
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


