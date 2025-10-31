ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Fuchs SE auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro
- Barclays belässt Fuchs SE auf "Overweight" mit 55 Euro.
- Umsatzwachstum im Q3 steigt auf 2 Prozent an.
- Höhere Barmittelzuflüsse deuten auf positive Entwicklung.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach den Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Anil Shenoy sieht beim Schmierstoffhersteller im dritten Quartal klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen, schrieb er am Freitagmorgen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen. Shenoy rechnet mit einer entsprechend guten Kursreaktion./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,37 % und einem Kurs von 42,70 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +0,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,91 %.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,76 Mrd..
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +9,58 %/+33,40 % bedeutet.
