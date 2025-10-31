    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFUCHS Pref AktievorwärtsNachrichten zu FUCHS Pref

    ANALYSE-FLASH

    Barclays belässt Fuchs SE auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro

    • Barclays belässt Fuchs SE auf "Overweight" mit 55 Euro.
    • Umsatzwachstum im Q3 steigt auf 2 Prozent an.
    • Höhere Barmittelzuflüsse deuten auf positive Entwicklung.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach den Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Anil Shenoy sieht beim Schmierstoffhersteller im dritten Quartal klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen, schrieb er am Freitagmorgen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen. Shenoy rechnet mit einer entsprechend guten Kursreaktion./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT

    FUCHS Pref

    +9,49 %
    +0,25 %
    +4,91 %
    -1,33 %
    -6,34 %
    +38,84 %
    -9,38 %
    -8,05 %
    +175,73 %
    ISIN:DE000A3E5D64WKN:A3E5D6

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

    Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,37 % und einem Kurs von 42,70 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +0,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,76 Mrd..

    FUCHS Pref zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +9,58 %/+33,40 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 55 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
