Barclays belässt Fuchs SE auf 'Overweight' - Ziel 55 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,37 % und einem Kurs von 42,70 auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um +0,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,91 %.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS Pref bezifferte sich zuletzt auf 2,76 Mrd..

FUCHS Pref zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 46,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +9,58 %/+33,40 % bedeutet.