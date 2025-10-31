    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflation in Frankreich bleibt schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflation in Frankreich bleibt schwach bei 0,9%.
    • Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,1%.
    • Dienstleistungen treiben Preise, Energie sinkt deutlich.

    PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich bleibt die Inflation im europäischen Vergleich schwach. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Oktober im Jahresvergleich um 0,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Damit schwächte sich die Inflation in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wieder ab, nachdem die Teuerungsrate im September auf 1,1 Prozent gestiegen war.

    Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise geringfügig um 0,1 Prozent zu, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Im September waren sie noch deutlich um 1,1 Prozent gefallen. Analysten hatten die Preisentwicklung im Oktober so erwartet.

    Preistreiber waren Kosten für Dienstleistungen, die sich im Jahresvergleich um 2,4 Prozent verteuert haben. Deutliche Rückgänge gab es im Oktober hingegen bei den Kosten für Energie und für frische Lebensmittel.

    Im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone ist die Inflation in Frankreich schwach. In Deutschland lag die Inflationsrate im Oktober laut Daten vom Donnerstag deutlich höher bei 2,3 Prozent. In der gesamten Eurozone wird für Oktober eine Teuerung von 2,1 Prozent erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für die Eurozone mittelfristig eine Rate von zwei Prozent an./jkr/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Inflation in Frankreich bleibt schwach In Frankreich bleibt die Inflation im europäischen Vergleich schwach. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im Oktober im Jahresvergleich um 0,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris …