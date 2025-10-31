BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der von dem Sportartikelhersteller im Zuge der Quartalszahlen präsentierte neue Strategieplan erscheine vernünftig und basiere auf einer klaren Analyse vergangener Fehler, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Nun komme es auf die Umsetzung des Plans an. Einstweilen stütze die niedrige Bewertung die Aktien, und das Verhältnis von Risiko zu Rendite sei attraktiv./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte