BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der von dem Sportartikelhersteller im Zuge der Quartalszahlen präsentierte neue Strategieplan erscheine vernünftig und basiere auf einer klaren Analyse vergangener Fehler, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Nun komme es auf die Umsetzung des Plans an. Einstweilen stütze die niedrige Bewertung die Aktien, und das Verhältnis von Risiko zu Rendite sei attraktiv./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +111,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer