    BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der von dem Sportartikelhersteller im Zuge der Quartalszahlen präsentierte neue Strategieplan erscheine vernünftig und basiere auf einer klaren Analyse vergangener Fehler, schrieb Nick Anderson in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Nun komme es auf die Umsetzung des Plans an. Einstweilen stütze die niedrige Bewertung die Aktien, und das Verhältnis von Risiko zu Rendite sei attraktiv./rob/la/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:35 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Nick Anderson
    Analysiertes Unternehmen: Puma SE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 40
    Kursziel alt: 40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


