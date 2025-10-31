Infineon-Bonus-Zertifikat mit 21%-Chance und 32% Sicherheitspuffer

Da Infineon laut eigenen Aussagen bei einer Medien- und Analystenveranstaltung der Konkurrenz inklusive China weit voraus sei und das Unternehmen weitere Fortschritte im Quantencomputing-Geschäft vollzogen hätte, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 44 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Nachdem sich die Infineon-Aktie von ihrem Jahrestief vom 7. April 2025 bei 23,17 Euro bis Ende Juli rasch auf knappe 39 Euro erholen konnte, gab sie bis Anfang September wieder auf 32 Euro nach. Danach wurde der Wert zumeist innerhalb einer Bandbreite von 32 bis 35 Euro gehandelt. Zuletzt näherte sich die derzeit besonders im Anlegerfokus stehende Chiphersteller-Aktie mit 34,60 Euro wieder dem oberen Rand der Handelsspanne an.

Anlage-Idee: Für Anleger, die eine Investition in die als unterbewertet eingestufte Infineon-Aktie in Erwägung ziehen und das Risiko des direkten Aktieninvestments deutlich reduzieren wollen, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap auf die Infineon-Aktie interessant sein. Diese Zertifikate ermöglichen auch bei einem kräftigen Rückgang des Aktienkurses hohe Erträge.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Infineon-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu Jahresbruttorenditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 23,50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 28. Dezember 2026 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 43,50 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Das DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Infineon-Aktie (ISIN: DE000DU4U7W7) verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 43,50 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 18. Dezember 2026, aktivierte Barriere befindet sich bei 23,50 Euro. Beim Infineon-Aktienkurs von 34,50 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 35,91 Euro erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 35,91 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum Dezember 2026 einen Bruttoertrag von 21,14 Prozent (gleich 18 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 31,88 Prozent auf 23,50 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Infineon-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 23,50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem an diesem Tag festgestellten Schlusskurs der Infineon-Aktie zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 35,91 Euro ermittelt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Anlageprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.