FUCHS Pref - Aktie schießt in die Höhe +11,34 % - 31.10.2025

Am heutigen Handelstag konnte die FUCHS Pref Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +11,34 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

FUCHS Petrolub SE ist ein führender Anbieter von Schmierstoffen mit globaler Präsenz, der sich durch Innovation und maßgeschneiderte Lösungen von Konkurrenten wie Shell und ExxonMobil abhebt.

Der heutige Anstieg bei FUCHS Pref konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,10 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FUCHS Pref Aktie damit um -3,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,24 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in FUCHS Pref eine negative Entwicklung von -8,17 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

FUCHS Pref Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,74 % 1 Monat +0,24 % 3 Monate -6,10 % 1 Jahr -9,33 %

Informationen zur FUCHS Pref Aktie

Es gibt 66 Mio. FUCHS Pref Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,78 Mrd.EUR wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach den Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Anil Shenoy sieht beim Schmierstoffhersteller im dritten Quartal klare Anzeichen der Besserung. …

Wie bereits am Vortag dürfte sich im Dax auch am Freitag zunächst wenig tun. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,1 Prozent auf 24.089 Punkte. Für den EuroStoxx 50 , …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Freitag in seiner …

FUCHS Pref Aktie jetzt kaufen?

