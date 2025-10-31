BERENBERG stuft Hellofresh auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 14 Euro auf "Buy" belassen. "Die Talsohle ist durchschritten", schrieb Trion Reid am Freitag in seiner Nachbetrachtung. Der Kochboxenversender dürfte sein schlechtestes organisches Quartalswachstum bereits im zweiten Jahresviertel hinter sich gehabt haben. Jetzt stünden weitere Verbesserungen bevor. Dank des beschlossenen Effizienzprogramms und reduzierter Marketingausgaben steige das bereinigte operative Ergebnis bereits, auch wenn der Umsatz sinke./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 6,95EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Trion Reid

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,00 € , was eine Steigerung von +99,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer