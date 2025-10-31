Startet Finanzierungsrunde zur Weiterentwicklung des Quiulacocha-Projekts

Cerro de Pasco Resources Inc. (TSXV: CDPR; FRA: N8HP) hat die Bedingungen seiner geplanten Kapitalerhöhung angepasst und ein überarbeitetes Angebotsdokument eingereicht. Das Unternehmen strebt damit eine Bruttoeinnahme von bis zu 22 Millionen CAD an, um die nächsten technischen und umweltrelevanten Arbeitsschritte für die Machbarkeitsphase seines Quiulacocha-Tailings-Projekts in Peru zu finanzieren. Die Kapitalmaßnahme besteht aus einer börsennotierten Finanzierung im Rahmen der kanadischen LIFE-Regelung (Listed Issuer Financing Exemption) sowie einer begleitenden Privatplatzierung.

LIFE-Angebot und Privatplatzierung im Gesamtvolumen von bis zu 22 Millionen CAD

Das überarbeitete und neu eingereichte Angebotsdokument vom 28. Oktober 2025 sieht den Verkauf von 31,25 Millionen Einheiten (Units) zum Preis von 0,48 CAD pro Einheit vor. Damit will Cerro de Pasco Resources im Rahmen des sogenannten LIFE Offering einen Bruttoerlös von 15 Millionen CAD erzielen. Parallel dazu soll eine nicht vermittelte Privatplatzierung von maximal 14,58 Millionen Einheiten zu denselben Konditionen erfolgen. Diese richtet sich an ausgewählte Investoren in Kanada, den USA sowie in weiteren internationalen Märkten und könnte weitere 7 Millionen CAD einbringen. Beide Finanzierungsrunden sollen am 6. November 2025 abgeschlossen werden, stehen jedoch noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen.

Das LIFE-Angebot wird von SCP Resource Finance LP und Raymond James Ltd. als Co-Lead-Agents und Joint Bookrunner begleitet. Sie agieren gemeinsam mit einem Syndikat weiterer Vermittler.

Struktur des Angebots und Verwendung der Mittel

Jede Einheit (Unit) besteht aus einer Stammaktie sowie einem halben Aktienkaufwarrant. Zwei halbe Warrants ergeben zusammen einen vollständigen Warrant, der den Inhaber berechtigt, innerhalb von 24 Monaten eine weitere Aktie zum Preis von 0,68 CAD zu erwerben. Die Ausübung ist allerdings erst 61 Tage nach dem Abschlussdatum möglich.

Die aus dem LIFE-Angebot ausgegebenen Wertpapiere werden sofort handelbar sein und unterliegen keiner Haltefrist gemäß kanadischem Wertpapierrecht. Dagegen gilt für die im Rahmen der Privatplatzierung emittierten Aktien eine gesetzliche Haltefrist, abhängig von den jeweiligen Vorschriften in den beteiligten Ländern.

Cerro de Pasco Resources plant, die Mittel vor allem für die technische und umweltbezogene Weiterentwicklung seines Quiulacocha-Tailings-Projekts einzusetzen. Ziel ist es, das Projekt in die Machbarkeitsphase zu überführen. Zudem sollen Teile der Erlöse allgemeinen Unternehmenszwecken dienen. Die beauftragten Vermittler erhalten für ihre Dienstleistungen eine Provision von 6 Prozent des Bruttoerlöses der LIFE-Finanzierung. Zusätzlich werden sie Broker Warrants in Höhe von 6 Prozent der verkauften Einheiten erhalten, die über zwei Jahre zu den gleichen Bedingungen ausgeübt werden können.

Fokus auf nachhaltige Rohstoffgewinnung in Peru

Das Quiulacocha-Tailings-Projekt, das auf einer historischen Abraumhalde in der Bergbauregion Cerro de Pasco in Zentralperu basiert, steht im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Ziel ist es, wertvolle Metalle aus alten Rückständen zu gewinnen und dabei gleichzeitig Umweltbelastungen aus früheren Bergbauaktivitäten zu reduzieren.

Das Projekt verbindet somit Rohstoffrückgewinnung mit Umweltmodernisierung – ein Ansatz, der im globalen Bergbau zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die geplante Machbarkeitsstudie soll detailliert klären, in welchem Umfang Metalle wie Silber, Zink, Blei und Kupfer wirtschaftlich zurückgewonnen werden können. Cerro de Pasco Resources sieht das Vorhaben als ein Modellprojekt für die nachhaltige Sanierung historischer Minenstandorte. Neben der technischen Machbarkeit stehen daher auch ökologische und soziale Aspekte im Fokus der Planungen.

Fazit: Mit der überarbeiteten Kapitalmaßnahme schafft Cerro de Pasco Resources die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase seines Quiulacocha-Projekts. Die geplante Finanzierung über bis zu 22 Millionen CAD soll die technische und ökologische Umsetzung des Vorhabens sichern und das Unternehmen näher an die Realisierung einer wirtschaftlich tragfähigen, nachhaltigen Rohstoffrückgewinnung in Peru heranführen.

