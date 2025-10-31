JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes aktualisierte seine Schätzungen für den Lebensmittelkonzern am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Das vergleichbare Umsatzwachstum sei maßgeblich vom chinesischen Geschäft getragen worden, welches zwei weitere Quartale mit einem zehnprozentigen Wachstum unterstütze./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 77,48EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:00 Uhr) gehandelt.
