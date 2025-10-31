    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDANONE AktievorwärtsNachrichten zu DANONE
    JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 84 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst David Hayes aktualisierte seine Schätzungen für den Lebensmittelkonzern am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Das vergleichbare Umsatzwachstum sei maßgeblich vom chinesischen Geschäft getragen worden, welches zwei weitere Quartale mit einem zehnprozentigen Wachstum unterstütze./rob/gl/ag

    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 77,48EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: DANONE
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 88
    Kursziel alt: 84
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


