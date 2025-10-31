Diese Pharma-Aktie war fast tot – jetzt explodiert sie nach Gerüchten

Laut STAT könnten die Gespräche auf eine Übernahme oder eine groß angelegte Partnerschaft hinauslaufen. Die genaue Struktur sei noch unklar. Moderna lehnte eine Stellungnahme ab, sagte jedoch seine Teilnahme an einer UBS-Gesundheitskonferenz im November ab – offiziell wegen "Terminüberschneidungen". Anleger werteten dies als weiteres Indiz, dass hinter den Kulissen bedeutende Gespräche laufen könnten.

Die Aktie von Moderna hat am Donnerstag einen der stärksten Tagesanstiege des Jahres verzeichnet. Nach einem Bericht von STAT News, wonach der US-Biotechkonzern Gespräche mit mindestens einem großen Arzneimittelhersteller über einen "Deal von erheblichem Umfang" geführt habe, legte die Aktie um rund 14 Prozent zu und schloss den Handel bei 28,14 US-Dollar. Marktbeobachter sehen den Kurssprung als kurzfristige Erholungsrallye, nachdem der Wert zuvor rund 90 Prozent unter seinem Pandemie-Hoch gelegen hatte.

Die Spekulationen kommen zu einem kritischen Zeitpunkt: Das Unternehmen kämpft mit sinkenden Einnahmen aus dem Covid-Geschäft, steigenden Forschungskosten und dem Rückschlag bei der Entwicklung seines Cytomegalievirus-(CMV)-Impfstoffs. Die Phase-3-Studie hatte ihr primäres Ziel verfehlt, woraufhin Moderna das Projekt einstellte. Der Konzern betonte jedoch, dies ändere nichts an der Prognose für 2025 und am Break-even-Ziel bis 2028.

Zudem rücken neue Produkte und Partnerschaften stärker in den Fokus. Moderna erhielt 2025 mehrere Zulassungen für aktualisierte Covid- und RSV-Impfstoffe und treibt gemeinsam mit Merck einen personalisierten Krebsimpfstoff (mRNA-4157/V940) voran, der nach positiven Phase-2-Daten nun in Phase 3 getestet wird. Die Pipeline, insbesondere im Bereich Onkologie, gilt als zentral für den langfristigen Wert des Unternehmens.

Tipp aus der Redaktion Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Trotz der Erholung bleibt die finanzielle Lage angespannt: Analysten erwarten für das dritte Quartal einen Verlust von 2,12 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von knapp 880 Millionen US-Dollar – weniger als die Hälfte des Vorjahreswerts. Der Umsatzrückgang spiegelt die sinkende Nachfrage nach Covid-Booster-Impfstoffen wider, die inzwischen nur noch für Risikogruppen empfohlen werden.

An der Wall Street herrscht Uneinigkeit über die Perspektiven. Die UBS hält an einer Kaufempfehlung fest, hat das Kursziel aber auf 40 US-Dollar gesenkt. Die Bank of America und Leerink Partners stufen die Aktie mit "Underperform" ein, mit Zielen von 25 beziehungsweise 12 US-Dollar. Etwa 15 Prozent des Streubesitzes sind leerverkauft – ein Faktor, der die Rallye zusätzlich antrieb.

Ob die Übernahmegerüchte zu einem tatsächlichen Deal führen, bleibt offen. Doch der Kurssprung zeigt, dass die Hoffnung auf einen strategischen Befreiungsschlag bei Anlegern wieder Feuer gefangen hat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



