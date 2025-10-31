ICANN gibt grünes Licht für Top-Level-Domains ab 2026 (FOTO)

Dublin (ots) - Auf dem ICANN-Meeting in Dublin (25.-30. Oktober 2025) hat der

ICANN-Vorstand die Bewerbungsrichtlinien für neue Top-Level-Domains (TLDs)

verabschiedet und den Start des Bewerbungsfensters für April 2026 offiziell

bestätigt. Damit eröffnet sich erstmals seit 2012 wieder die Möglichkeit für

Unternehmen, Städte und Organisationen, eigene Domain-Endungen wie .marke oder

.stadt zu beantragen.



"Nach neun Jahren, in denen wir die Entwicklung der Bewerbungsrichtlinien aktiv

begleitet haben, gibt ICANN nun grünes Licht", sagt DOTZON-Geschäftsführerin

Katrin Ohlmer, die live vor Ort in Dublin am ICANN-Meeting teilnahm. "Die

Öffnung des neuen Bewerbungsfensters markiert einen historischen Meilenstein.

Damit können Unternehmen, Städte und Organisationen ihre Bewerbung für die

eigene TLD endlich verbindlich planen."





Bewerbungsrunde 2026: Neue Chancen nach 14 Jahren



Nach den Bewerbungsrunden in den Jahren 2000, 2004 und zuletzt 2012 eröffnet

ICANN im nächsten Jahr erneut das Bewerbungsfenster für generische

Top-Level-Domains (gTLDs). Bewerber können dabei auf die Erfahrungen der

vorherigen Runde zurückgreifen. In Zeiten zunehmender Cyber-Bedrohungen und

wachsender Anforderungen an digitale Identitäten bieten eigene TLDs strategische

Vorteile: mehr Kontrolle über die IT-Infrastruktur, stärkeren Markenschutz und

vertrauenswürdige digitale Services.



Die überarbeiteten Richtlinien adressieren zentrale Erkenntnisse aus der

vergangenen Runde und schaffen klarere Rahmenbedingungen für Bewerber. Das

DOTZON-Team, das bereits mehr als 30 Bewerbungen erfolgreich begleitet hat,

sieht insbesondere für Unternehmen mit starken Marken, größere Städte und

Metropolregionen sowie reichweitenstarke Communities großes Potenzial.



Was Bewerber jetzt vorbereiten sollten



Die Vorbereitung einer TLD-Bewerbung erfordert sorgfältige Planung und sollte

frühzeitig beginnen. Von der strategischen Ausrichtung über Markenrechte und

Budget-Planung bis hin zu technischen Anforderungen gibt es zahlreiche Aspekte

zu berücksichtigen.



Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung hat DOTZON einen kostenlosen Leitfaden

entwickelt, mit dem Interessierte sich auf die Bewerbung vorbereiten können. Die

Checkliste steht ab sofort zum Download bereit:

https://dotzon.consulting/gtld-checkliste-2026/ .



Über DOTZON



DOTZON ist eine auf Top-Level-Domains spezialisierte Beratung mit Sitz in

Berlin. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen, Städte, Regionen und

Organisationen bei der Strategie, Bewerbung und dem Betrieb eigener

Top-Level-Domains. DOTZON hat mehr als 30 Bewerbungen in der ICANN-Runde 2012

begleitet und betreibt mit .berlin und .hamburg zwei eigene Top-Level-Domains.

Damit verfügt DOTZON über umfassende Erfahrung in allen Phasen des

TLD-Lifecycles - von der initialen Strategie über die technische Implementierung

bis zum laufenden Betrieb.



