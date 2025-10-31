ICANN gibt grünes Licht für Top-Level-Domains ab 2026 (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Dublin (ots) - Auf dem ICANN-Meeting in Dublin (25.-30. Oktober 2025) hat der
    ICANN-Vorstand die Bewerbungsrichtlinien für neue Top-Level-Domains (TLDs)
    verabschiedet und den Start des Bewerbungsfensters für April 2026 offiziell
    bestätigt. Damit eröffnet sich erstmals seit 2012 wieder die Möglichkeit für
    Unternehmen, Städte und Organisationen, eigene Domain-Endungen wie .marke oder
    .stadt zu beantragen.

    "Nach neun Jahren, in denen wir die Entwicklung der Bewerbungsrichtlinien aktiv
    begleitet haben, gibt ICANN nun grünes Licht", sagt DOTZON-Geschäftsführerin
    Katrin Ohlmer, die live vor Ort in Dublin am ICANN-Meeting teilnahm. "Die
    Öffnung des neuen Bewerbungsfensters markiert einen historischen Meilenstein.
    Damit können Unternehmen, Städte und Organisationen ihre Bewerbung für die
    eigene TLD endlich verbindlich planen."

    Bewerbungsrunde 2026: Neue Chancen nach 14 Jahren

    Nach den Bewerbungsrunden in den Jahren 2000, 2004 und zuletzt 2012 eröffnet
    ICANN im nächsten Jahr erneut das Bewerbungsfenster für generische
    Top-Level-Domains (gTLDs). Bewerber können dabei auf die Erfahrungen der
    vorherigen Runde zurückgreifen. In Zeiten zunehmender Cyber-Bedrohungen und
    wachsender Anforderungen an digitale Identitäten bieten eigene TLDs strategische
    Vorteile: mehr Kontrolle über die IT-Infrastruktur, stärkeren Markenschutz und
    vertrauenswürdige digitale Services.

    Die überarbeiteten Richtlinien adressieren zentrale Erkenntnisse aus der
    vergangenen Runde und schaffen klarere Rahmenbedingungen für Bewerber. Das
    DOTZON-Team, das bereits mehr als 30 Bewerbungen erfolgreich begleitet hat,
    sieht insbesondere für Unternehmen mit starken Marken, größere Städte und
    Metropolregionen sowie reichweitenstarke Communities großes Potenzial.

    Was Bewerber jetzt vorbereiten sollten

    Die Vorbereitung einer TLD-Bewerbung erfordert sorgfältige Planung und sollte
    frühzeitig beginnen. Von der strategischen Ausrichtung über Markenrechte und
    Budget-Planung bis hin zu technischen Anforderungen gibt es zahlreiche Aspekte
    zu berücksichtigen.

    Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung hat DOTZON einen kostenlosen Leitfaden
    entwickelt, mit dem Interessierte sich auf die Bewerbung vorbereiten können. Die
    Checkliste steht ab sofort zum Download bereit:
    https://dotzon.consulting/gtld-checkliste-2026/ .

    Über DOTZON

    DOTZON ist eine auf Top-Level-Domains spezialisierte Beratung mit Sitz in
    Berlin. Das Unternehmen unterstützt Unternehmen, Städte, Regionen und
    Organisationen bei der Strategie, Bewerbung und dem Betrieb eigener
    Top-Level-Domains. DOTZON hat mehr als 30 Bewerbungen in der ICANN-Runde 2012
    begleitet und betreibt mit .berlin und .hamburg zwei eigene Top-Level-Domains.
    Damit verfügt DOTZON über umfassende Erfahrung in allen Phasen des
    TLD-Lifecycles - von der initialen Strategie über die technische Implementierung
    bis zum laufenden Betrieb.

