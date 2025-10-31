BERENBERG stuft Axa auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Axa nach Zahlen mit einem Kursziel von 47,80 Euro auf "Buy" belassen. Eine starke Solvenzquote sei der Glanzpunkt des Quartalsberichts, schrieb Michael Huttner am Freitagmorgen. Die Bewertung des Versicherers sei sehr attraktiv./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 38,84EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Axa
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,80
Kursziel alt: 47,80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
