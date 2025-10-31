    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGSK AktievorwärtsNachrichten zu GSK
    JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Leuchten berücksichtigte ein starkes drittes Quartal am Freitag in seiner Nachbetrachtung positiv in seinen Schätzungen für den britischen Pharmakonzern. Er fühle sich daher gut mit seiner gegen den Konsens gerichteten Kaufempfehlung, über die viel debattiert worden sei./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 03:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 20,21EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: GSK
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 21
    Kursziel alt: 20
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



