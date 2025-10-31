Börsenstart Europa - 31.10. - FTSE Athex 20 stark +1,85 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.847,57 PKT und steigt um +0,12 %. Top-Werte: FUCHS Pref +9,52 %, Kion Group +4,70 %, Lanxess +1,80 % Flop-Werte: United Internet -3,96 %, HelloFresh -2,61 %, Delivery Hero -2,52 %

Der DAX steht aktuell (09:59:48) bei 24.033,78 PKT und fällt um -0,40 %. Top-Werte: Merck +1,49 %, Commerzbank +1,03 %, Fresenius +0,86 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,87 %, Zalando -1,49 %, Hannover Rueck -1,19 %

Der TecDAX steht bei 3.624,86 PKT und verliert bisher -0,81 %.

Top-Werte: AIXTRON +0,93 %, HENSOLDT +0,85 %, Sartorius Vz. +0,30 %

Flop-Werte: United Internet -3,96 %, ATOSS Software -3,05 %, 1&1 -2,63 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.690,47 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: Anheuser-Busch InBev +1,67 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,62 %, argenx +1,60 %

Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,93 %, AXA -2,20 %, Deutsche Telekom -1,87 %

Der ATX bewegt sich bei 4.799,56 PKT und steigt um +1,17 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +4,30 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,91 %, BAWAG Group +1,56 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,49 %, Andritz -1,44 %, STRABAG -1,30 %

Der SMI bewegt sich bei 12.277,64 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: Novartis +1,12 %, Alcon +0,41 %, Kuehne + Nagel International +0,11 %

Flop-Werte: Swiss Re -1,30 %, Sika -1,11 %, Lonza Group -1,03 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.144,34 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +1,62 %, TotalEnergies +1,32 %, Renault +1,28 %

Flop-Werte: AXA -2,20 %, Veolia Environnement -1,19 %, Credit Agricole -0,72 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:25) bei 2.772,75 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,64 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,52 %, AstraZeneca +0,51 %

Flop-Werte: SKF (B) -1,16 %, SSAB Registered (A) -0,90 %, Assa Abloy Registered (B) -0,74 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.950,00 PKT und gewinnt bisher +1,85 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,33 %, Coca-Cola HBC +0,31 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,27 %

Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,15 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,39 %, Piraeus Port Authority -0,98 %