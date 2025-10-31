Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 31.10. - FTSE Athex 20 stark +1,85 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:48) bei 24.033,78 PKT und fällt um -0,40 %.
Top-Werte: Merck +1,49 %, Commerzbank +1,03 %, Fresenius +0,86 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,87 %, Zalando -1,49 %, Hannover Rueck -1,19 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.847,57 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: FUCHS Pref +9,52 %, Kion Group +4,70 %, Lanxess +1,80 %
Flop-Werte: United Internet -3,96 %, HelloFresh -2,61 %, Delivery Hero -2,52 %
Der TecDAX steht bei 3.624,86 PKT und verliert bisher -0,81 %.
Top-Werte: AIXTRON +0,93 %, HENSOLDT +0,85 %, Sartorius Vz. +0,30 %
Flop-Werte: United Internet -3,96 %, ATOSS Software -3,05 %, 1&1 -2,63 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.690,47 PKT und verliert bisher -0,07 %.
Top-Werte: Anheuser-Busch InBev +1,67 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,62 %, argenx +1,60 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,93 %, AXA -2,20 %, Deutsche Telekom -1,87 %
Der ATX bewegt sich bei 4.799,56 PKT und steigt um +1,17 %.
Top-Werte: Erste Group Bank +4,30 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,91 %, BAWAG Group +1,56 %
Flop-Werte: Wienerberger -1,49 %, Andritz -1,44 %, STRABAG -1,30 %
Der SMI bewegt sich bei 12.277,64 PKT und fällt um -0,28 %.
Top-Werte: Novartis +1,12 %, Alcon +0,41 %, Kuehne + Nagel International +0,11 %
Flop-Werte: Swiss Re -1,30 %, Sika -1,11 %, Lonza Group -1,03 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.144,34 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +1,62 %, TotalEnergies +1,32 %, Renault +1,28 %
Flop-Werte: AXA -2,20 %, Veolia Environnement -1,19 %, Credit Agricole -0,72 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:25) bei 2.772,75 PKT und fällt um -0,29 %.
Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,64 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,52 %, AstraZeneca +0,51 %
Flop-Werte: SKF (B) -1,16 %, SSAB Registered (A) -0,90 %, Assa Abloy Registered (B) -0,74 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 4.950,00 PKT und gewinnt bisher +1,85 %.
Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,33 %, Coca-Cola HBC +0,31 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,27 %
Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,15 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,39 %, Piraeus Port Authority -0,98 %
