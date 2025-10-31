    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck AktievorwärtsNachrichten zu Merck

    Börsen Start Update

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 31.10. - FTSE Athex 20 stark +1,85 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 31.10. - FTSE Athex 20 stark +1,85 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (09:59:48) bei 24.033,78 PKT und fällt um -0,40 %.
    Top-Werte: Merck +1,49 %, Commerzbank +1,03 %, Fresenius +0,86 %
    Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,87 %, Zalando -1,49 %, Hannover Rueck -1,19 %

    Der MDAX bewegt sich bei 29.847,57 PKT und steigt um +0,12 %.
    Top-Werte: FUCHS Pref +9,52 %, Kion Group +4,70 %, Lanxess +1,80 %
    Flop-Werte: United Internet -3,96 %, HelloFresh -2,61 %, Delivery Hero -2,52 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.641,76€
    Basispreis
    16,22
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.550,00€
    Basispreis
    16,02
    Ask
    × 14,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX steht bei 3.624,86 PKT und verliert bisher -0,81 %.
    Top-Werte: AIXTRON +0,93 %, HENSOLDT +0,85 %, Sartorius Vz. +0,30 %
    Flop-Werte: United Internet -3,96 %, ATOSS Software -3,05 %, 1&1 -2,63 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.690,47 PKT und verliert bisher -0,07 %.
    Top-Werte: Anheuser-Busch InBev +1,67 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,62 %, argenx +1,60 %
    Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,93 %, AXA -2,20 %, Deutsche Telekom -1,87 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.799,56 PKT und steigt um +1,17 %.
    Top-Werte: Erste Group Bank +4,30 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,91 %, BAWAG Group +1,56 %
    Flop-Werte: Wienerberger -1,49 %, Andritz -1,44 %, STRABAG -1,30 %

    Der SMI bewegt sich bei 12.277,64 PKT und fällt um -0,28 %.
    Top-Werte: Novartis +1,12 %, Alcon +0,41 %, Kuehne + Nagel International +0,11 %
    Flop-Werte: Swiss Re -1,30 %, Sika -1,11 %, Lonza Group -1,03 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.144,34 PKT und fällt um -0,15 %.
    Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +1,62 %, TotalEnergies +1,32 %, Renault +1,28 %
    Flop-Werte: AXA -2,20 %, Veolia Environnement -1,19 %, Credit Agricole -0,72 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:25) bei 2.772,75 PKT und fällt um -0,29 %.
    Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,64 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,52 %, AstraZeneca +0,51 %
    Flop-Werte: SKF (B) -1,16 %, SSAB Registered (A) -0,90 %, Assa Abloy Registered (B) -0,74 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 4.950,00 PKT und gewinnt bisher +1,85 %.
    Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,33 %, Coca-Cola HBC +0,31 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,27 %
    Flop-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,15 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,39 %, Piraeus Port Authority -0,98 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 31.10. - FTSE Athex 20 stark +1,85 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.