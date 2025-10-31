MaxSolar GmbH / MaxSolar und Greenvolt Power: Vertiefung der ...

Ziel der Partnerschaft ist es, die umfangreiche Expertise von Greenvolt Power im Bereich BESS mit dem innovativen Ansatz von MaxSolar zur Integration von Solarenergie und Speicherlösungen zu kombinieren. Greenvolt Power bringt eine nachweisliche Erfolgsbilanz mit über 4,7 GW ein, während MaxSolar tiefgehendes lokales Know-how in der Entwicklung Erneuerbarer Energien sowie einen starken Fokus auf die effiziente Integration dieser Systeme in das Stromnetz beisteuert. Diese Zusammenarbeit führt bereits zu Synergien, insbesondere bei der Beschaffung von Speichersystemen und erzielt konkrete Ergebnisse wie Kostenoptimierungen, schnellere Bereitstellungszeiten und skalierbare Lösungen für eine nachhaltige Energiezukunft.

MaxSolar und Greenvolt Power: Vertiefung der strategischen BESS-Partnerschaft und gemeinsame Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum in Europa (FOTO) Traunstein (ots) - MaxSolar GmbH und die Greenvolt Group haben ihre Partnerschaft im Bereich der Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) weiter vertieft. Im Rahmen laufender strategischer Gespräche zwischen Vertretern beider Unternehmen - darunter Jacek Bladek (COO) von Greenvolt Power und Christoph Strasser (CEO) von MaxSolar - wurden letzte Woche konkrete Schritte für eine nachhaltige Zusammenarbeit im Hauptsitz von MaxSolar in Traunstein (Bayern) definiert.

MaxSolar ist besonders stolz auf kommende Projekte, darunter der erste netzdienliche Speicher in Zusammenarbeit mit Bayernwerk Netze in Bayern - ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und die Energiewende in Deutschland. "Die laufende Zusammenarbeit unterstreicht erneut die enge und vertrauensvolle Partnerschaft zwischen Greenvolt Power und uns bei MaxSolar", sagte Christoph Strasser, CEO von MaxSolar. "Unser gemeinsames Ziel ist es, innovative Speicherstrategien zu entwickeln, die nicht nur den Übergang zu einer nachhaltigen Energiezukunft vorantreiben, sondern auch maßgeblich zur Netzstabilität und Flexibilität beitragen. Wir konzentrieren uns auf Technologien, die die effiziente Speicherung Erneuerbarer Energien und deren flexible Integration in das Stromnetz ermöglichen."



"Batteriespeicher sind eines der am schnellsten wachsenden und strategisch wichtigsten Geschäftsfelder von Greenvolt, mit bereits 4,7 GWh, die in Kürze im Rahmen unseres umfangreichen Projektportfolios in Betrieb gehen werden. Wir betrachten Speicher als unerlässlich, um ein flexibleres, widerstandsfähigeres und dekarbonisiertes Energiesystem aufzubauen. Unsere Zusammenarbeit mit MaxSolar ermöglicht es uns, technische Expertise mit Marktkenntnis zu verbinden und Synergien zu schaffen, die unser gemeinsames Wachstum zweifellos beschleunigen und einen größeren Mehrwert für die erneuerbare Energielandschaft in Europa liefern werden", betonte Jacek Bladek, COO von Greenvolt Power.

Diese Zusammenarbeit festigt die Grundlage für eine langfristige, erfolgreiche Partnerschaft, die auch die technologische und wirtschaftliche Rentabilität von Photovoltaiksystemen in Kombination mit Energiespeicherung stärkt.

Über MaxSolar GmbH:



Die 2009 gegründete MaxSolar GmbH mit Hauptsitz in Traunstein entwickelt sektorübergreifende Energiekonzepte und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette der Erneuerbaren Energien ab - von der Entwicklung, Planung und Installation bis zum Betrieb der Anlagen. Durch die Kombination von Photovoltaik, Windenergie, Speicherlösungen, Elektromobilität und Wärmeversorgung entstehen innovative Konzepte, die alle Sektoren intelligent miteinander vernetzen. Zudem bietet MaxSolar Kunden Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom an. Mit einer Projektpipeline von 7,6 Gigawatt, fünf Standorten und circa 400 Mitarbeitern ist MaxSolar in ganz Deutschland aktiv.



http://www.maxsolar.com



Über Greenvolt Power



Greenvolt Power, ein Teil der Greenvolt Group - einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich 100% erneuerbare Energien - ist im Bereich Utility-Scale tätig und spezialisiert sich auf Onshore-Wind, Solarenergie und Energiespeicherung. Mit umfassender Expertise in der Entwicklung zeichnet sich das Unternehmen auch in den Bereichen Finanzierung, Bau, Betrieb und Asset-Management von Großprojekten aus.



Mit einer starken Präsenz in 19 Märkten in Europa, Nordamerika und Asien verfügt Greenvolt Power über eine aktuelle Projektpipeline von 14,1 GW, von denen 5,1 GW bis Ende 2025 bereit für den Bau sind. Zudem gehört das Unternehmen zu den weltweit führenden Entwicklern von Batteriespeicher-Systemen (BESS) mit einer Pipeline von 4,7 GW.



http://www.power.greenvolt.com



