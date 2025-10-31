Meta verschuldet sich für die Zukunft – um den KI-Hunger zu stillen!

Der Facebook-Konzern Meta Platforms plant, bis zu 30 Milliarden US-Dollar über eine neue Anleiheemission einzunehmen. Wie das Unternehmen am Donnerstag in einem Börsenbericht mitteilte, sollen die Mittel vor allem die steigenden Kosten seiner KI-Offensive decken. Denn Meta rechnet im kommenden Jahr mit Ausgaben zwischen 70 und 72 Milliarden US-Dollar für seine Investitionen in Künstliche Intelligenz .

Meta will das Geld über ein sechs­teiliges Anleihepaket mit Laufzeiten zwischen fünf und vierzig Jahren beschaffen. Damit setzt der Konzern auf langfristige Finanzierung, um den Ausbau seiner Künstlichen-Intelligenz-Infrastruktur zu stemmen.

Erst am Vortag hatte Vorstandschef Mark Zuckerberg angekündigt, die Investitionen in KI "noch aggressiver" auszubauen. Meta sehe darin die Basis für künftiges Wachstum – etwa bei Empfehlungssystemen, Werbung und neuen Produkten wie virtuellen Assistenten.

Kostenexplosion durch KI

Zuckerberg betonte, dass die Ausgaben für Server, Chips und Rechenzentren deutlich steigen werden. In dem Bericht kündigte Meta an, die Investitionsausgaben im kommenden Jahr "spürbar höher" anzusetzen als 2025. Für Anleger ist damit klar: Der KI-Kurs des Konzerns wird teuer.

Marktbeobachter sehen in dem Schritt einen Versuch, die massiven Kapitalanforderungen der neuen Technologien abzufedern. Laut Seeking Alpha prüft der Markt nun, ob sich die Milliardeninvestitionen tatsächlich in absehbarer Zeit auszahlen.

Börse reagiert nervös

Die Anleger reagierten verhalten. Die A-Aktien von Meta brachen am Donnerstag um bis zu 13,5 Prozent auf 650,25 US-Dollar ein. Der Konzern verlor damit zeitweise über 220 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Ein Grund war auch eine einmalige Steuerbelastung von fast 16 Milliarden US-Dollar, die das Quartalsergebnis drückte. In der Nasdaq-Vorbörse notieren die Meta-Aktien zwischenzeitlich wieder leicht im Plus und legten um 1,5 Prozent auf 676,49 US-Dollar zu (Stand: 10:03 MESZ).

Analysten sprechen von einem "Spagat zwischen Zukunftsinvestitionen und Anlegervertrauen". Während Zuckerberg auf langfristigen technologischen Vorsprung setzt, bleibt die Frage offen, wann die KI-Offensive erste messbare Gewinne bringt.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 584,4EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.