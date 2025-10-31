Symrise am Jahrestief: Bullishe Chance mit (Turbo)-Calls

Obwohl der Aromenhersteller die operative Wachstumserwartung etwas verfehlt habe, bekräftigten die meisten Experten wegen des aktuell attraktiven Einstiegsniveaus in das Unternehmen mit der vielversprechenden Wachstumsstrategie mit Kurszielen von bis zu 115 Euro (DZ Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Symrise-Aktie. Kann die Symrise-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 78 Euro zulegen, wo sie zuletzt am 27.10.25 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktie des DAX-Unternehmens Symrise (ISIN: DE000SYM9999), dem Hersteller von Aromen, Duftstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen, ist mit einem Minus von 34 Prozent in den vergangenen 12 Monaten der schwächste Wert im Index für diesen Zeitraum. Nachdem die Aktie am 30.10.25 bei 72,38 Euro auf ein neues Jahrestief gefallen war, notierte sie im frühen Handel des 31.10.25 bei 72,80 Euro.

Call-Optionsschein mit Strike bei 75 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Symrise-Aktie mit Basispreis 75 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000DU2EB16, wurde beim Symrise-Aktienkurs von 72,80 Euro mit 0,18 – 0,19 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats ein Anstieg auf 78 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,38 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,319 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Symrise-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,319 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ01YU0, wurde beim Symrise-Kurs von 72,80 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro taxiert.

Wenn die Symrise-Aktie in nächster Zeit auf 78 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,06 Euro (+83 Prozent) erhöhen – sofern die Symrise-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 65,033 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Symrise-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 65,033 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000ME9BRS4, wurde beim Symrise-Kurs von 72,80 Euro mit 0,79 – 0,80 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Symrise-Aktie auf 78 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,29 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Symrise-Aktien oder von Hebelprodukten auf Symrise-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.