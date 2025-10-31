    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Pfandbriefbank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Pfandbriefbank
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 6 auf 5 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge, aber eine verbesserte Kostenentwicklung belegen, schrieb Miriam Killian in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Stimmung in den wichtigsten Märkten habe sich stabilisiert, doch größere Aufträge müssten noch zurückkommen. Killian senkte ihre Schätzungen./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 4,71EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Miriam Killian
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 5
    Kursziel alt: 6
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


