Euro stoppt Kursverluste zum US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Freitag wenig verändert und damit die Kursverluste der vergangenen Tage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1566 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Inflationsdaten aus Frankreich konnten dem Euro am Morgen keine neue Richtung geben. Im Oktober hatte sich Preisauftrieb in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone wie erwartet abgeschwächt. Mit einer Inflationsrate von 0,9 Prozent ist die französische Teuerung im europäischen Vergleich weiterhin schwach.