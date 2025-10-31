    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat

    WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, September 2025 (vorläufig, kalender- und
    saisonbereinigt)

    +0,2 % zum Vormonat (real)

    +0,1 % zum Vormonat (nominal)

    +0,2 % zum Vorjahresmonat (real)

    +1,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    August 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)

    -0,5 % zum Vormonat (real)

    -0,3 % zum Vormonat (nominal)

    +1,4 % zum Vorjahresmonat (real)

    +2,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)

    Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen
    Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2025 gegenüber
    August 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,2 % und
    nominal (nicht preisbereinigt) um 0,1 % gestiegen. Im Vergleich zum
    Vorjahresmonat September 2024 stieg der Umsatz real ebenfalls um 0,2 % und
    nominal um 1,7 %. Im August 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber
    Juli 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,5 %
    (vorläufiger Wert: -0,2 %) und nominal 0,3 % (vorläufiger Wert: +0,1 %).

    Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im September 2025 gegenüber
    dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt sowohl real als auch nominal um 0,3
    %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 verzeichnete der Umsatz im
    Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,2 % und nominal 2,9 %.

    Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte
    Umsatz im September 2025 gegenüber dem Vormonat sowohl real als auch nominal um
    0,6 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 wuchs der Umsatz hier real
    um 0,2 % und nominal um 1,1 %.

    Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im September 2025
    gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 0,4 % und nominal 0,6 %. Im
    Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und
    Versandhandel real um 3,7 % und nominal 4,4 %.

    Methodische Hinweise:

    In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
    Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
    Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
    Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
    kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
    Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
    unabhängig.

    Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell
    alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat Einzelhandelsumsatz, September 2025 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt) +0,2 % zum Vormonat (real) +0,1 % zum Vormonat (nominal) +0,2 % zum Vorjahresmonat (real) +1,7 % zum Vorjahresmonat (nominal) August 2025 (revidiert, kalender- und …