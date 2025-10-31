Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat

WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, September 2025 (vorläufig, kalender- und

saisonbereinigt)



+0,2 % zum Vormonat (real)



+0,1 % zum Vormonat (nominal)



+0,2 % zum Vorjahresmonat (real)





+1,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)August 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)-0,5 % zum Vormonat (real)-0,3 % zum Vormonat (nominal)+1,4 % zum Vorjahresmonat (real)+2,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigenErgebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2025 gegenüberAugust 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,2 % undnominal (nicht preisbereinigt) um 0,1 % gestiegen. Im Vergleich zumVorjahresmonat September 2024 stieg der Umsatz real ebenfalls um 0,2 % undnominal um 1,7 %. Im August 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüberJuli 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,5 %(vorläufiger Wert: -0,2 %) und nominal 0,3 % (vorläufiger Wert: +0,1 %).Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im September 2025 gegenüberdem Vormonat kalender- und saisonbereinigt sowohl real als auch nominal um 0,3%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 verzeichnete der Umsatz imLebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,2 % und nominal 2,9 %.Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigteUmsatz im September 2025 gegenüber dem Vormonat sowohl real als auch nominal um0,6 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 wuchs der Umsatz hier realum 0,2 % und nominal um 1,1 %.Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im September 2025gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 0,4 % und nominal 0,6 %. ImVergleich zum Vorjahresmonat September 2024 wuchs der Umsatz im Internet- undVersandhandel real um 3,7 % und nominal 4,4 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Derkalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigenNiveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffektenunabhängig.Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuellalle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die