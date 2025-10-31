Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, September 2025 (vorläufig, kalender- und
saisonbereinigt)
+0,2 % zum Vormonat (real)
+0,1 % zum Vormonat (nominal)
+0,2 % zum Vorjahresmonat (real)
saisonbereinigt)
+0,2 % zum Vormonat (real)
+0,1 % zum Vormonat (nominal)
+0,2 % zum Vorjahresmonat (real)
+1,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)
August 2025 (revidiert, kalender- und saisonbereinigt)
-0,5 % zum Vormonat (real)
-0,3 % zum Vormonat (nominal)
+1,4 % zum Vorjahresmonat (real)
+2,7 % zum Vorjahresmonat (nominal)
Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist nach vorläufigen
Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im September 2025 gegenüber
August 2025 kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) um 0,2 % und
nominal (nicht preisbereinigt) um 0,1 % gestiegen. Im Vergleich zum
Vorjahresmonat September 2024 stieg der Umsatz real ebenfalls um 0,2 % und
nominal um 1,7 %. Im August 2025 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber
Juli 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,5 %
(vorläufiger Wert: -0,2 %) und nominal 0,3 % (vorläufiger Wert: +0,1 %).
Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im September 2025 gegenüber
dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt sowohl real als auch nominal um 0,3
%. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 verzeichnete der Umsatz im
Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,2 % und nominal 2,9 %.
Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte
Umsatz im September 2025 gegenüber dem Vormonat sowohl real als auch nominal um
0,6 %. Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 wuchs der Umsatz hier real
um 0,2 % und nominal um 1,1 %.
Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im September 2025
gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 0,4 % und nominal 0,6 %. Im
Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 wuchs der Umsatz im Internet- und
Versandhandel real um 3,7 % und nominal 4,4 %.
Methodische Hinweise:
In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichen
Vergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht der
Vergleich der kalender- und saisonbereinigten Werte zum Vormonat/Vorquartal.
Hieraus lässt sich die kurzfristige konjunkturelle Entwicklung ablesen. Der
kalenderbereinigte Vorjahresvergleich dient einem längerfristigen
Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen und Kalendereffekten
unabhängig.
Aufgrund der Methodik bei der Kalender- und Saisonbereinigung werden aktuell
alle Zeitreihen separat bereinigt. Daher kann der Fall eintreten, dass die
