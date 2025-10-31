Importpreise im September 2025
-1,0 % gegenüber September 2024
WIESBADEN (ots) - Importpreise, September 2025
-1,0 % zum Vorjahresmonat
+0,2 % zum Vormonat
Exportpreise, September 2025
+0,6 % zum Vorjahresmonat
-1,0 % zum Vorjahresmonat
+0,2 % zum Vormonat
Exportpreise, September 2025
+0,6 % zum Vorjahresmonat
0,0 % zum Vormonat
Die Importpreise waren im September 2025 um 1,0 % niedriger als im September
2024. Im August 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei
-1,5 % gelegen, im Juli bei -1,4 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
weiter mitteilt, stiegen die Einfuhrpreise im September 2025 gegenüber dem
Vormonat August 2025 um 0,2 %.
Die Exportpreise lagen im September 2025 um 0,6 % höher als im September 2024.
Im August 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,5
% gelegen, im Juli 2025 bei +0,6 %. Gegenüber August 2025 veränderten sich die
Ausfuhrpreise im Durchschnitt nicht (0,0 %).
Energie mit größtem Einfluss auf Rückgang der Importpreise im Vorjahresvergleich
Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im September
2025 hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -11,0 % gegenüber
September 2024. Gegenüber August 2025 stiegen die Energiepreise im Durchschnitt
um 1,1 %.
Alle Energieträger waren im September 2025 günstiger als im September 2024:
Steinkohle mit -18,6 % (-1,8 % gegenüber August 2025), rohes Erdöl mit -14,6 %
(-1,8 % gegenüber August 2025), Erdgas mit -11,2 % (+4,8 % gegenüber August
2025), elektrischer Strom mit -6,3 % (-5,0 % gegenüber August 2025) sowie
Mineralölerzeugnisse mit -3,8 % (+1,3 % gegenüber August 2025).
Ohne Berücksichtigung der Energiepreise veränderten sich die Importpreise im
September 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat und dem Vormonat leicht nach oben
(jeweils +0,1 %). Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht,
lag der Importpreisindex 0,4 % unter dem Stand von September 2024, aber 0,2 %
über dem Stand von August 2025.
Preissenkungen auch bei Vorleistungs- und Investitionsgütern
Die Importpreise für Vorleistungsgüter lagen 0,4 % unter denen des
Vorjahresmonats (+0,4 % gegenüber August 2025), für Investitionsgüter waren sie
0,5 % niedriger als im Vorjahresmonat (-0,1 % gegenüber August 2025).
Preissteigerungen weiterhin bei Konsumgütern und landwirtschaftlichen Gütern
Die Preise für importierte Konsumgüter (Ge- und Verbrauchsgüter) waren im
September 2025 um 1,1 % höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Vormonat sanken sie
um 0,3 %. Importierte Verbrauchsgüter waren 1,8 % teurer als im September 2024
(-0,2 % gegenüber August 2025), während sich importierte Gebrauchsgüter im
