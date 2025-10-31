    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Importpreise im September 2025

    -1,0 % gegenüber September 2024

    WIESBADEN (ots) - Importpreise, September 2025

    -1,0 % zum Vorjahresmonat

    +0,2 % zum Vormonat

    Exportpreise, September 2025

    +0,6 % zum Vorjahresmonat

    0,0 % zum Vormonat

    Die Importpreise waren im September 2025 um 1,0 % niedriger als im September
    2024. Im August 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei
    -1,5 % gelegen, im Juli bei -1,4 %. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
    weiter mitteilt, stiegen die Einfuhrpreise im September 2025 gegenüber dem
    Vormonat August 2025 um 0,2 %.

    Die Exportpreise lagen im September 2025 um 0,6 % höher als im September 2024.
    Im August 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat bei +0,5
    % gelegen, im Juli 2025 bei +0,6 %. Gegenüber August 2025 veränderten sich die
    Ausfuhrpreise im Durchschnitt nicht (0,0 %).

    Energie mit größtem Einfluss auf Rückgang der Importpreise im Vorjahresvergleich

    Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Importpreise im September
    2025 hatte erneut der Rückgang der Preise für Energie mit -11,0 % gegenüber
    September 2024. Gegenüber August 2025 stiegen die Energiepreise im Durchschnitt
    um 1,1 %.

    Alle Energieträger waren im September 2025 günstiger als im September 2024:
    Steinkohle mit -18,6 % (-1,8 % gegenüber August 2025), rohes Erdöl mit -14,6 %
    (-1,8 % gegenüber August 2025), Erdgas mit -11,2 % (+4,8 % gegenüber August
    2025), elektrischer Strom mit -6,3 % (-5,0 % gegenüber August 2025) sowie
    Mineralölerzeugnisse mit -3,8 % (+1,3 % gegenüber August 2025).

    Ohne Berücksichtigung der Energiepreise veränderten sich die Importpreise im
    September 2025 gegenüber dem Vorjahresmonat und dem Vormonat leicht nach oben
    (jeweils +0,1 %). Lässt man nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht,
    lag der Importpreisindex 0,4 % unter dem Stand von September 2024, aber 0,2 %
    über dem Stand von August 2025.

    Preissenkungen auch bei Vorleistungs- und Investitionsgütern

    Die Importpreise für Vorleistungsgüter lagen 0,4 % unter denen des
    Vorjahresmonats (+0,4 % gegenüber August 2025), für Investitionsgüter waren sie
    0,5 % niedriger als im Vorjahresmonat (-0,1 % gegenüber August 2025).

    Preissteigerungen weiterhin bei Konsumgütern und landwirtschaftlichen Gütern

    Die Preise für importierte Konsumgüter (Ge- und Verbrauchsgüter) waren im
    September 2025 um 1,1 % höher als im Vorjahr. Gegenüber dem Vormonat sanken sie
    um 0,3 %. Importierte Verbrauchsgüter waren 1,8 % teurer als im September 2024
    (-0,2 % gegenüber August 2025), während sich importierte Gebrauchsgüter im
