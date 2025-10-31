Importpreise im September 2025 -1,0 % gegenüber September 2024 Importpreise, September 2025 -1,0 % zum Vorjahresmonat +0,2 % zum Vormonat Exportpreise, September 2025 +0,6 % zum Vorjahresmonat 0,0 % zum Vormonat Die Importpreise waren im September 2025 um 1,0 % niedriger als im September 2024. Im August 2025 …



