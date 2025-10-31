DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft UBS AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 36 auf 37 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mehr als zweieinhalb Jahre nach der Übernahme der Credit Suisse komme er zum Schluss, dass die UBS auf dem besten Weg sei, diese zum Geschäft des Jahrzehnts zu machen, schrieb Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Skaleneffekte würden mit der fortschreitenden Integration immer deutlicher. Sie könnten zwar durch die Regulierung und einen Rechtsstreit um Additional-Tier-1-Anleihen (AT1) erheblich beeinträchtigt werden. Doch das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Gesamtrendite und die starke operative Dynamik seien weiterhin gut./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 32,95EUR auf Lang & Schwarz (31. Oktober 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Benjamin Goy
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 36
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
