Netflix zündet den Turbo: Aktien-Split und Warner-Bros-Gerüchte

Insider berichten zudem, dass Netflix bereits Zugriff auf den sogenannten "Datenraum" erhalten habe, in dem Warner Bros sensible Finanzinformationen zur Verfügung stellt – ein klares Signal für ernsthaftes Interesse.

In der US-Unterhaltungsbranche bahnt sich ein möglicher Paukenschlag an: Laut übereinstimmenden Medienberichten sondiert Netflix derzeit eine Übernahme des Film- und Streaminggeschäfts von Warner Bros Discovery. Demnach hat der Streaming-Riese bereits die Investmentbank Moelis & Co an Bord geholt, um ein mögliches Gebot vorzubereiten – dieselbe Bank hatte kürzlich Skydance bei der erfolgreichen Übernahmeofferte für Paramount beraten.

Nicht nur das sorgt am Freitag vorbörslich für Bewegung in der Aktie, die mehr als 3 Prozent im Plus notiert. Denn am Donnerstag verlündete der Streaming-Riese, dass bestehende Anteilseigner zum Stichtag 10. November für jede Aktie neun weitere erhalten. Ab dem 17. November wird die Aktie dann im split-bereinigten Kurs gehandelt.

Im Sommer 2022 war die Netflix-Aktie auf unter 200 US-Dollar gefallen. Seither haben sich die Papiere auf über 1000 US-Dollar mehr als verfünffacht. Auch andere Magnificient-Seven-Werte wie Tesla, Alphabet, Amazon und zuletzt Nvidia haben nach starken Kurssteigerungen in den vergangenen Jahren zu einem Aktiensplit gegriffen, um für Kleinanleger attraktiv zu bleiben. Netflix will vor allem das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm attraktiver machen.

Es ist der erste Split des Streaming-Riesen seit 2015 – damals wurden 7 neue Aktien je bestehender Aktie ausgegeben. Bereits 2004 hatte es einen 2-zu-1-Split gegeben.

Allein 2025 legte die Aktie um 22 Prozent zu. Im Juli knackte der Konzern die Marke von 500 Milliarden US-Dollar Börsenwert – mehr als Disney, Comcast und Warner Bros. Discovery zusammen.

