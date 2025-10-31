    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    10-1 Split kommt im November

    Netflix zündet den Turbo: Aktien-Split und Warner-Bros-Gerüchte

    Der Streaming-Riese will Berichten zufolge eine Übernahme des Filmgeschäfts von Warner Bros Discovery prüfen. Es wäre eine filmreife Übernahme, die bei Anlegern am Freitag vorbörslich für Euphorie sorgt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Netflix prüft Übernahme von Warner Bros Filmgeschäft.
    • Investmentbank Moelis & Co für Gebotsvorbereitung engagiert.
    • Netflix-Aktie steigt über 3% nach positiven Nachrichten.
    10-1 Split kommt im November - Netflix zündet den Turbo: Aktien-Split und Warner-Bros-Gerüchte
    Foto: Netflix Media

    In der US-Unterhaltungsbranche bahnt sich ein möglicher Paukenschlag an: Laut übereinstimmenden Medienberichten sondiert Netflix derzeit eine Übernahme des Film- und Streaminggeschäfts von Warner Bros Discovery. Demnach hat der Streaming-Riese bereits die Investmentbank Moelis & Co an Bord geholt, um ein mögliches Gebot vorzubereiten – dieselbe Bank hatte kürzlich Skydance bei der erfolgreichen Übernahmeofferte für Paramount beraten.

    Insider berichten zudem, dass Netflix bereits Zugriff auf den sogenannten "Datenraum" erhalten habe, in dem Warner Bros sensible Finanzinformationen zur Verfügung stellt – ein klares Signal für ernsthaftes Interesse.

    Netflix

    -0,10 %
    +1,62 %
    -5,11 %
    -6,51 %
    +40,80 %
    +231,17 %
    +136,93 %
    +879,97 %
    +5.224,18 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484

    Nicht nur das sorgt am Freitag vorbörslich für Bewegung in der Aktie, die mehr als 3 Prozent im Plus notiert. Denn am Donnerstag verlündete der Streaming-Riese, dass bestehende Anteilseigner zum Stichtag 10. November für jede Aktie neun weitere erhalten. Ab dem 17. November wird die Aktie dann im split-bereinigten Kurs gehandelt.

    Im Sommer 2022 war die Netflix-Aktie auf unter 200 US-Dollar gefallen. Seither haben sich die Papiere auf über 1000 US-Dollar mehr als verfünffacht. Auch andere Magnificient-Seven-Werte wie Tesla, Alphabet, Amazon und zuletzt Nvidia haben nach starken Kurssteigerungen in den vergangenen Jahren zu einem Aktiensplit gegriffen, um für Kleinanleger attraktiv zu bleiben. Netflix will vor allem das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm attraktiver machen.

    Es ist der erste Split des Streaming-Riesen seit 2015 – damals wurden 7 neue Aktien je bestehender Aktie ausgegeben. Bereits 2004 hatte es einen 2-zu-1-Split gegeben.

    Allein 2025 legte die Aktie um 22 Prozent zu. Im Juli knackte der Konzern die Marke von 500 Milliarden US-Dollar Börsenwert – mehr als Disney, Comcast und Warner Bros. Discovery zusammen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 974,8EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 10:13 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Julian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
