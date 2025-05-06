Zahl der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung 2025 um 5,6 % gesunken

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren sinkt im zweiten Jahr in Folge,

Betreuungsquote steigt dennoch auf 37,8 %

- Erstmals sinkt auch die Gesamtzahl der betreuten Kinder, demgegenüber

weiterhin Zuwachs bei Kitas und Beschäftigten

- Zahl der Tagesmütter und -väter geht im fünften Jahr in Folge zurück



Die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung ist zum Stichtag

1. März 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 47 100 oder 5,6 % auf insgesamt 801

300 Kinder gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm

die Zahl der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung damit im zweiten Jahr in

Folge ab (2024: -8 200 Kinder bzw. -1,0 % zum Vorjahr). Dennoch stieg die

Betreuungsquote unter Dreijähriger leicht auf 37,8 % (2024: 37,4 %). Der Anstieg

der Betreuungsquote trotz rückläufiger Betreuungszahlen ist darauf

zurückzuführen, dass die Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren stärker

zurückging als die Zahl der betreuten Kinder dieser Altersgruppe. Die Ursache

dafür sind die sinkenden Geburtenzahlen der vergangenen drei Jahre. Auch die

Zahl der insgesamt betreuten Kinder ist gesunken, während die Zahl der Kitas und

die Zahl der Beschäftigten in Kindertagesstätten weiter anstiegen.









Insgesamt waren am 1. März 2025 bundesweit 4 059 400 Kinder in

Kindertagesbetreuung. Das waren 33 800 oder 0,8 % weniger als im Vorjahr. Damit

war die Gesamtzahl der betreuten Kinder erstmals seit Beginn der Zeitreihe im

Jahr 2006 rückläufig, nachdem sie zuvor kontinuierlich um durchschnittlich 60

500 Kinder pro Jahr (+1,7 %) gestiegen war. Bereits im Jahr 2024 war der Anstieg

nur gering (+0,1 %).



Von den insgesamt betreuten Kindern wurden 3 913 400 (96,4 %) in einer

Kindertageseinrichtung betreut. 146 000 Kinder (3,6 %) wurden in einer

öffentlich geförderten Kindertagespflege, etwa durch Tagesmütter oder -väter,

betreut.



Betreuungsquoten unter Dreijähriger im Osten nach wie vor höher als im Westen



Bei den Betreuungsquoten unter dreijähriger Kinder gibt es nach wie vor

deutliche Unterschiede zwischen den östlichen und westlichen Bundesländern. So

waren in den östlichen Bundesländern (einschließlich Berlin) zum Stichtag 1.

März 2025 durchschnittlich mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren in

einer Tagesbetreuung (54,9 %). In den westlichen Bundesländern war die

Betreuungsquote mit 34,5 % nach wie vor deutlich geringer.



0,6 % mehr Kitas, jedoch 5,9 % weniger Tagesmütter und -väter als im Vorjahr



Am 1. März 2025 gab es bundesweit rund 61 000 Kindertageseinrichtungen. Das Seite 1 von 2 Seite 2 ►





