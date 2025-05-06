    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Zahl der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung 2025 um 5,6 % gesunken

    WIESBADEN (ots) -

    - Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren sinkt im zweiten Jahr in Folge,
    Betreuungsquote steigt dennoch auf 37,8 %
    - Erstmals sinkt auch die Gesamtzahl der betreuten Kinder, demgegenüber
    weiterhin Zuwachs bei Kitas und Beschäftigten
    - Zahl der Tagesmütter und -väter geht im fünften Jahr in Folge zurück

    Die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuung ist zum Stichtag
    1. März 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 47 100 oder 5,6 % auf insgesamt 801
    300 Kinder gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, nahm
    die Zahl der unter Dreijährigen in Kindertagesbetreuung damit im zweiten Jahr in
    Folge ab (2024: -8 200 Kinder bzw. -1,0 % zum Vorjahr). Dennoch stieg die
    Betreuungsquote unter Dreijähriger leicht auf 37,8 % (2024: 37,4 %). Der Anstieg
    der Betreuungsquote trotz rückläufiger Betreuungszahlen ist darauf
    zurückzuführen, dass die Gesamtzahl der Kinder unter drei Jahren stärker
    zurückging als die Zahl der betreuten Kinder dieser Altersgruppe. Die Ursache
    dafür sind die sinkenden Geburtenzahlen der vergangenen drei Jahre. Auch die
    Zahl der insgesamt betreuten Kinder ist gesunken, während die Zahl der Kitas und
    die Zahl der Beschäftigten in Kindertagesstätten weiter anstiegen.

    Insgesamt 0,8 % weniger Kinder in Kindertagesbetreuung

    Insgesamt waren am 1. März 2025 bundesweit 4 059 400 Kinder in
    Kindertagesbetreuung. Das waren 33 800 oder 0,8 % weniger als im Vorjahr. Damit
    war die Gesamtzahl der betreuten Kinder erstmals seit Beginn der Zeitreihe im
    Jahr 2006 rückläufig, nachdem sie zuvor kontinuierlich um durchschnittlich 60
    500 Kinder pro Jahr (+1,7 %) gestiegen war. Bereits im Jahr 2024 war der Anstieg
    nur gering (+0,1 %).

    Von den insgesamt betreuten Kindern wurden 3 913 400 (96,4 %) in einer
    Kindertageseinrichtung betreut. 146 000 Kinder (3,6 %) wurden in einer
    öffentlich geförderten Kindertagespflege, etwa durch Tagesmütter oder -väter,
    betreut.

    Betreuungsquoten unter Dreijähriger im Osten nach wie vor höher als im Westen

    Bei den Betreuungsquoten unter dreijähriger Kinder gibt es nach wie vor
    deutliche Unterschiede zwischen den östlichen und westlichen Bundesländern. So
    waren in den östlichen Bundesländern (einschließlich Berlin) zum Stichtag 1.
    März 2025 durchschnittlich mehr als die Hälfte aller Kinder unter drei Jahren in
    einer Tagesbetreuung (54,9 %). In den westlichen Bundesländern war die
    Betreuungsquote mit 34,5 % nach wie vor deutlich geringer.

    0,6 % mehr Kitas, jedoch 5,9 % weniger Tagesmütter und -väter als im Vorjahr

    Am 1. März 2025 gab es bundesweit rund 61 000 Kindertageseinrichtungen. Das
