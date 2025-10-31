    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Internet AktievorwärtsNachrichten zu United Internet

    United Internet Aktie mit kräftigem Kurssturz -3,92 % - 31.10.2025

    Am 31.10.2025 ist die United Internet Aktie, bisher, um -3,92 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der United Internet Aktie.

    Foto: United Internet AG

    United Internet ist ein führender europäischer Internetdienstleister mit starken Marken wie 1&1, GMX und WEB.DE. Es bietet Internetzugang, Webhosting und Cloud-Dienste an. Das Unternehmen ist in Deutschland und Europa gut positioniert. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica. United Internet überzeugt durch ein breites Produktportfolio und starke Markenpräsenz.

    United Internet Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 31.10.2025

    Die United Internet Aktie ist bisher um -3,92 % auf 26,44 gefallen. Das sind -1,08  weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Obwohl die United Internet Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,40 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die United Internet Aktie damit um -1,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von United Internet +75,53 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,61 % geändert.

    United Internet Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,86 %
    1 Monat +4,45 %
    3 Monate +8,40 %
    1 Jahr +45,05 %

    Informationen zur United Internet Aktie

    Es gibt 192 Mio. United Internet Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,07 Mrd.EUR wert.

    United Internet Aktie jetzt kaufen?


    Ob die United Internet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur United Internet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    United Internet

    -2,76 %
    -1,93 %
    +4,42 %
    +8,39 %
    +45,64 %
    +45,60 %
    -10,05 %
    -41,99 %
    +835,66 %
    ISIN:DE0005089031WKN:508903



