Diese Aktie könnte Brustkrebs-Gamechanger liefern – 170% Rallyepotenzial!

Seit Jahresbeginn ist die Aktie um rund 50 Prozent gestiegen, in den vergangenen drei Monaten sogar um mehr als 70 Prozent. Analysten, die von FactSet befragt wurden, sehen noch deutliches Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 23,71 US-Dollar, was einem Aufwärtsspielraum von etwa 170 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Am Freitag notieren die Titel vorbörslich erneut zweistellig höher.

Die Aktie von Olema Pharmaceutical ist nach starken Studiendaten und wachsendem Optimismus an der Wall Street weiter im Aufwind. Der in San Francisco ansässige Entwickler von Brustkrebstherapien gilt laut Analysten als potenzieller Durchbruchskandidat im Bereich hormonabhängiger Krebsbehandlungen. Das Biotech-Unternehmen präsentierte Anfang Oktober überzeugende klinische Ergebnisse zu seinem Hauptprodukt Palazestrant, einem oralen Medikament zur Behandlung von östrogenrezeptor-positivem (ER+) Brustkrebs.

CEO Sean Bohen erklärte am Donnerstag in der CNBC-Sendung Power Lunch: "Man muss sich nur unsere Daten ansehen. Der beste Weg, um vorherzusagen, wie ein Medikament oder eine Kombination von Medikamenten wirken wird, ist, sich die Daten anzusehen, die mit diesem Medikament oder dieser Kombination erstellt wurden." Bohen zeigte sich überzeugt, dass die wissenschaftliche Basis das Vertrauen der Investoren rechtfertigt. "Ich denke, wenn [Investoren] sich die Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, werden sie erkennen, dass es einen Grund für den Optimismus der Analysten gibt, und sicherlich auch für unsere Forscher und die Patienten."

Palazestrant gehört zu derselben Wirkstoffklasse wie das bewährte Tamoxifen, unterscheidet sich aber entscheidend in seiner Wirkung. Während Tamoxifen eine agonistische Komponente besitzt, die ungewollte physiologische Effekte hervorrufen kann, blockiert Palazestrant den Östrogenrezeptor "ständig und vollständig", so Bohen. Dadurch könne das Tumorwachstum verzögert und die Krankheit über längere Zeit stabil gehalten werden.

Das Medikament wird derzeit in mehreren Phase-III-Studien getestet, deren Ergebnisse in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 erwartet werden. Sollten die Daten positiv ausfallen, plant Olema eine Zulassungseinreichung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und eine anschließende Markteinführung.

Bohen betonte, dass Olema sich auf die Mehrheit der Brustkrebspatientinnen konzentriere: "Wir fokussieren uns auf die große Mehrheit der Patientinnen, bei denen Brustkrebs diagnostiziert wurde – die ER-positive oder zwei-negative Population, die etwa 70 Prozent ausmacht." Frühere Ansätze hätten das Problem nie vollständig gelöst, sagte er weiter: "Das ist es also, was wir versuchen."

Mit seiner klaren Strategie, innovativen Studiendaten und einem Medikament, das sich deutlich von bestehenden Therapien unterscheidet, hat Olema die Aufmerksamkeit von Investoren und Analysten gleichermaßen gewonnen. Die Hoffnung: Palazestrant könnte zum nächsten großen Meilenstein in der Brustkrebsbehandlung werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Olema Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,23 % und einem Kurs von 9,59USD auf Nasdaq (31. Oktober 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.



