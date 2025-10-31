    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Deutsche Anleihen

    Kursverluste zu Handelsbeginn

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen fielen am Freitag.
    • Euro-Bund-Future sank um 0,10% auf 129,25 Punkte.
    • EZB bestätigt abwartende Haltung, Zinssenkungen unwahrscheinlich.
    Deutsche Anleihen - Kursverluste zu Handelsbeginn
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,10 Prozent auf 129,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,65 Prozent.

    Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Donnerstag nach ihrer Zinsentscheidung ihre abwartende Haltung bestätigt. "Für die EZB bleibt die Hürde für Leitzinssenkungen anscheinend hoch: Sie sieht weniger Risiken für das Wachstum und hat ihre Inflationseinschätzung bestätigt", kommentierten Experten der Dekabank. An den Finanzmärkten werden weiterhin auf absehbare Zeit keine Zinssenkungen erwartet. Im weiteren Handelsverlauf dürften sich EZB-Vertreter zur Geldpolitik äußern. Dies dürfte aber kaum Kursausschläge verursachen.

    Am Vormittag werden noch Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Oktober erwartet. In Frankreich hat sich der Preisauftrieb wie erwartet abgeschwächt. Mit einer Inflationsrate von 0,9 Prozent ist die französische Teuerung im europäischen Vergleich weiterhin schwach.

    Aus den USA werden am Nachmittag keine großen Impulse erwartet. Schließlich wird der Shutdown fortgesetzt und die meisten wichtigen Konjunkturdaten fallen aus. Ein Ende der teilweisen Schließung der Bundesbehörden ist nicht in Sicht./jsl/jkr/stk





