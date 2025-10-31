Handels-Update für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 – Quartal der Wende für Expansion im Bereich Unternehmensdaten

31. Oktober 2025 / IRW-Press / Aspermont Limited (ASX: ASP, FWB: 00W), der Marktführer im Bereich B2B-Medien für die internationalen Rohstoffbranchen, freut sich, ein Handels-Update für die drei Monate zum 30. September 2025 (4. Quartal des GJ 2025) zu veröffentlichen. Für das Quartal werden ein anhaltendes Abonnentenwachstum sowie beachtliche Fortschritte bei den strategischen Initiativen im Data-Geschäftsbereich bestätigt.

Betriebs- und Finanz-Highlights:

- Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) beliefen sich auf 11,2 Mio. $ und brachten das 37. Quartal in Folge ein Wachstum bei den Abonnementseinnahmen.

- Der Gesamtumsatz aus fortlaufenden Geschäften stieg im Jahresvergleich um 5 % auf 4,7 Mio. $.

- Unternehmensvalidierung: Erster Unternehmensdatenvertrag mit Rio Tinto im Wert von rund 550.000 $ für die Digitalisierung von Archivdaten und den Aufbau einer unternehmensweiten, auf einem Large Language Model (LLM) basierenden Such- und generativen KI-Plattform.

- Mit Mining-IQ Version 1 wurde eine neue, proprietäre Data-Intelligence-Plattform eingeführt (August 2025).

- Eine 1,75 Mio. $ schwere institutionelle Platzierung (mit 40 % Aufschlag) und ein daran anschließender Aktienkaufplan im Wert von 1,03 Mio. $ führten zur Stärkung der Kapitalbasis.

- Im Geschäftsbereich Events verzeichnete die Bergbaumesse „Future of Mining Australia“ einen Besucherzuwachs von 20 %.

- Das normalisierte Betriebsergebnis/EBITDA betrug 0,4 Mio. $.

- Die Netto-Barreserven zum Quartalsende beliefen sich auf 2,9 Mio. $.

Kommentar der Geschäftsführung

„Das vierte Quartal wurde zu einem wichtigen Wendepunkt für Aspermont. Während des Quartals konnten wir unser fundiertes Branchen-Knowhow und unsere Marktpräsenz kontinuierlich in wiederkehrende Umsätze umwandeln – mit einem ARR von 11,2 Mio. $ und unserem 37. Quartal in Folge mit steigenden Umsätzen im Abonnentensegment.