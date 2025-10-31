    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    GOLDMAN SACHS stuft APPLE INC auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach den Quartalszahlen von 279 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Servicegeschäft habe im vierten Geschäftsquartal unerwartet deutlich Fahrt aufgenommen, schrieb Michael Ng in seinem am Freitagmorgen vorliegenden Kommentar. Auch die Aussichten für das iPhone seien rosiger als gedacht./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:14 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 238,7EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Michael Ng
    Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 320
    Kursziel alt: 279
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
