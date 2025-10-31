GOLDMAN SACHS stuft APPLE INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Apple nach den Quartalszahlen von 279 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Servicegeschäft habe im vierten Geschäftsquartal unerwartet deutlich Fahrt aufgenommen, schrieb Michael Ng in seinem am Freitagmorgen vorliegenden Kommentar. Auch die Aussichten für das iPhone seien rosiger als gedacht./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 23:14 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 238,7EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.



