GOLDMAN SACHS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 630 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Kash Rangan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Margen seien solide und es gebe langfristige Wachstumstrends./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 23:06 / PDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 456,4EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Kash Rangan
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 630
Kursziel alt: 630
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
