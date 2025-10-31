    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    GOLDMAN SACHS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 630 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das erste Geschäftsquartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Kash Rangan in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Margen seien solide und es gebe langfristige Wachstumstrends./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 23:06 / PDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 456,4EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Kash Rangan
    Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 630
    Kursziel alt: 630
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


