Pyramid AG: Halbjahresbericht 2025 bestätigt vorläufige Ergebnisse
Pyramid AG glänzt im ersten Halbjahr 2025 mit einem Umsatzsprung von 30,5 % und stärkt ihre Marktposition durch einen millionenschweren Rahmenvertrag.
- Pyramid AG erzielt im ersten Halbjahr 2025 einen Konzernumsatz von 40,5 Mio. EUR, was einem Anstieg von 30,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBITDA beträgt 1,9 Mio. EUR, leicht gestiegen im Vergleich zu 1,8 Mio. EUR im H1 2024.
- Server- und Storagelösungen sind die Hauptwachstumstreiber des Unternehmens.
- Das Eigenkapital der Pyramid AG beläuft sich zum 30. Juni 2025 auf 40,8 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 55,5 % entspricht.
- Der Vorstandsvorsitzende Andreas Empl hebt den Erhalt eines Rahmenvertrags über mehr als 100 Millionen Euro hervor, der die Marktposition des Unternehmens stärkt.
- Die Pyramid AG plant, am 13. November 2025 auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz zu präsentieren und hat einen Update Call auf den 14. November 2025 verschoben.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Pyramid ist am 31.10.2025.
Der Kurs von Pyramid lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0675EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,67 % im Plus.
