DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1700 auf 1760 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Nooshin Nejati in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Zudem entsprächen die Konsensschätzungen bereits der nach unten hin eingeengten Prognose für 2026, die deshalb mit Erleichterung aufgenommen worden sei./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 1.485EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.



