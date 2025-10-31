    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1700 auf 1760 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Nooshin Nejati in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Zudem entsprächen die Konsensschätzungen bereits der nach unten hin eingeengten Prognose für 2026, die deshalb mit Erleichterung aufgenommen worden sei./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 1.485EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 10:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nooshin Nejati
    Analysiertes Unternehmen: Adyen
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1760
    Kursziel alt: 1700
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1760,00, was eine Steigerung von +16,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Adyen auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adyen von 1700 auf 1760 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Nooshin Nejati in einem am Freitag vorliegenden …