    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Während sich der Markt auf die verfehlten Volumenerwartungen fokussiert habe, glaubt er, dass der Brauereikonzern mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) ein weiteres Mal eher positiv überraschen konnte. Dies stelle die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells unter Beweis./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 52,56EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:13 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Mitch Collett
    Analysiertes Unternehmen: AB Inbev
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 64
    Kursziel alt: 63
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


