    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BBVA auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,90 Euro belassen. Die spanische Bank habe ein eher durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er hob indes das starke heimische Geschäft und Neuigkeiten zur Dividende hervor./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 17,39EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Alfredo Alonso
    Analysiertes Unternehmen: BBVA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 15,90
    Kursziel alt: 15,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



