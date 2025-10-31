DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BBVA auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,90 Euro belassen. Die spanische Bank habe ein eher durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er hob indes das starke heimische Geschäft und Neuigkeiten zur Dividende hervor./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 17,39EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Alfredo Alonso
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15,90
Kursziel alt: 15,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alfredo Alonso
Analysiertes Unternehmen: BBVA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15,90
Kursziel alt: 15,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte