DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Scout24 auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 100EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 132

Kursziel alt: 132

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

