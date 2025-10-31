    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Scout24 auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Onlineportal-Betreiber habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 100EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nizla Naizer
    Analysiertes Unternehmen: Scout24
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 132
    Kursziel alt: 132
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



