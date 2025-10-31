    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VOSSLOH AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vossloh auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Der Bahntechnikkonzern habe eine gestiegene Profitabilität sowie ein deutliches Auftragswachstum berichtet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen./gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 80,00EUR auf Tradegate (31. Oktober 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Lars Vom-Cleff
    Analysiertes Unternehmen: VOSSLOH AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 108
    Kursziel alt: 108
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


