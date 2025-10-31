    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Die Quartalszahlen und der Ausblick der Fluggesellschaft seien "gut genug" ausgefallen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jaime Rowbotham
    Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 7,70
    Kursziel alt: 7,70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


